Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ запускає нове сполучення між правим і лівим берегами

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київ запускає нове сполучення між правим і лівим берегами
фото: Київпастранс

Маршрут № 1М зв'яже «Палац спорту» та станцію метро «Лісова» і дублюватиме червону гілку під час високого пасажиропотоку

З четверга, 3 вересня, у Києві почне курсувати новий тимчасовий автобусний маршрут № 1М за напрямком «Палац Спорту – ст. м. «Лісова». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Автобусний маршрут пролягатиме вздовж наземної ділянки Святошинсько-Броварської (червоної) лінії метрополітену, створюючи додаткове транспортне сполучення між правим та лівим берегами столиці. У години пік на лінію виходитимуть 12 автобусів.

Траса руху пролягатиме через центр міста, міст Метро та Броварський проспект до кінцевої зупинки біля метро «Лісова» й у зворотному напрямку.

Схема руху автобуса № 1М

Схема включає рух вулицями Еспланадною, Рогнідинською, Шота Руставелі, Басейною, Мечникова, Кловським узвозом, Кріпосним провулком, вул. Михайла Грушевського, Князів Острозьких, Генерала Алмазова, Старонаводницькою, бульваром Миколи Міхновського, Набережним шосе, мостом Метро, Броварським проспектом, вул. Раїси Окіпної, площею Сергія Набоки, вул. Євгена Сверстюка, проспектом Георгія Нарбута, вул. Андрія Малишка, вул. Гетьмана Павла Полуботка, шляхопроводом над Броварським проспектом, вул. Кіото та Наводницькою площею.

У КМДА підкреслили, що маршрут № 1М є додатковим і не є повноцінною заміною роботи наземних станцій метрополітену.

Маршрут автобуса № 1-М в Києві
Маршрут автобуса № 1-М в Києві
мапа: EasyWay

Чим ще можна дістатися з лівого берега на правий

Також у мерії нагадали, що між правим і лівим берегами вже діє низка інших регулярних маршрутів:

  • тролейбуси №№ 29, 30, 31, 43, 47, 50
  • №№ 21, 22, 51, 55, 73, 91, 101, 109, 110, 111, 112, 114, 115 та 118.

Пасажирів закликають враховувати ці схеми під час планування поїздок містом.  

Раніше повідомлялося, що у Києві опрацьовують можливість запустити тимчасові автобусні маршрути та збільшення рухомого складу метрополітену з лівого на правий берег Дніпра на час затяжних повітряних тривог. Також можливе збільшення кількості поїздів метро із лівого на правий берег міста.

До слова, через підвищену повітряну загрозу для Києва рух поїздів Kyiv City Express 27 серпня  тимчасово призупинили. Рішення ухвалили за вказівкою моніторингових груп компанії. Пасажирів закликають бути обачними під час безпекових зупинок та перебувати в укриттях або на відстані 100-200 метрів від залізничної інфраструктури.

Теги: Київ громадський транспорт метро тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як росіяни хочуть паралізувати Київ тривогами
Паралізувати Київ тривогами: нова тактика Росії
30 серпня, 16:06
Повітряна тривога у Києві тривала 13 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 13 хвилин
30 серпня, 22:57
Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі
Зняття з обліку та бронь за $6 тис.: підозру отримав 23-річний киянин
6 серпня, 16:40
Мер Києва Віталій Кличко разом із Послом Японії в Україні Масаші Накаґоме відкрив виставку «З краси Японії»
Мер Києва відкрив виставку про красу Японії (фото)
7 серпня, 09:39
Наразі потерпілими у справі визнано 11 жінок
Сталкер з Києва, який роками переслідував жінок, отримав підозру
10 серпня, 16:49
До створення експозиції організатори залучили науковців і медиків
Подорож всередину людини: у столиці готується масштабний проєкт про секрети тіла
20 серпня, 10:59
Атака дронів на Київ, нові записи «Форест Гамп» та удари по Донеччині: головне за день 20 серпня
Атака дронів на Київ, нові записи «Форест Гамп» та удари по Донеччині: головне за день 20 серпня
20 серпня, 21:00
Велодоріжки біля Центрального залізничного вокзалу у Києві
Що не так із велосмугами біля столичного вокзалу? Нардеп спровокував нове обговорення
21 серпня, 12:50
ДПТ на перехресті проспекту Європейського Союзу та вулиці Вишгородської у Києві 26 серпня 2026 року
ДТП на Вишгородській у Києві: поліція повідомила перші подробиці
26 серпня, 15:43

Новини

«Припиніть створювати меми». Прем'єр Канади звернувся до адміністрації Трампа
«Припиніть створювати меми». Прем'єр Канади звернувся до адміністрації Трампа
Із 3 вересня у Києві діятимуть нові правила для вантажного транспорту
Із 3 вересня у Києві діятимуть нові правила для вантажного транспорту
Як працюватиме метро під час тривог? Зеленський пояснив, що зміниться
Як працюватиме метро під час тривог? Зеленський пояснив, що зміниться
Київ запускає нове сполучення між правим і лівим берегами
Київ запускає нове сполучення між правим і лівим берегами
Непомітні патрулі на дорогах:на другий день роботи «фантоми» спіймали удвічі більше порушників
Непомітні патрулі на дорогах:на другий день роботи «фантоми» спіймали удвічі більше порушників
Росія вдруге знищила центральний склад мережі виномаркетів Okwine
Росія вдруге знищила центральний склад мережі виномаркетів Okwine

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
103K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
81K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
81K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Сьогодні, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Сьогодні, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Сьогодні, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Сьогодні, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Сьогодні, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Сьогодні, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua