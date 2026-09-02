Київ запускає нове сполучення між правим і лівим берегами

Маршрут № 1М зв'яже «Палац спорту» та станцію метро «Лісова» і дублюватиме червону гілку під час високого пасажиропотоку

З четверга, 3 вересня, у Києві почне курсувати новий тимчасовий автобусний маршрут № 1М за напрямком «Палац Спорту – ст. м. «Лісова». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Автобусний маршрут пролягатиме вздовж наземної ділянки Святошинсько-Броварської (червоної) лінії метрополітену, створюючи додаткове транспортне сполучення між правим та лівим берегами столиці. У години пік на лінію виходитимуть 12 автобусів.

Траса руху пролягатиме через центр міста, міст Метро та Броварський проспект до кінцевої зупинки біля метро «Лісова» й у зворотному напрямку.

Схема руху автобуса № 1М

Схема включає рух вулицями Еспланадною, Рогнідинською, Шота Руставелі, Басейною, Мечникова, Кловським узвозом, Кріпосним провулком, вул. Михайла Грушевського, Князів Острозьких, Генерала Алмазова, Старонаводницькою, бульваром Миколи Міхновського, Набережним шосе, мостом Метро, Броварським проспектом, вул. Раїси Окіпної, площею Сергія Набоки, вул. Євгена Сверстюка, проспектом Георгія Нарбута, вул. Андрія Малишка, вул. Гетьмана Павла Полуботка, шляхопроводом над Броварським проспектом, вул. Кіото та Наводницькою площею.

У КМДА підкреслили, що маршрут № 1М є додатковим і не є повноцінною заміною роботи наземних станцій метрополітену.

Маршрут автобуса № 1-М в Києві мапа: EasyWay

Чим ще можна дістатися з лівого берега на правий

Також у мерії нагадали, що між правим і лівим берегами вже діє низка інших регулярних маршрутів:

тролейбуси №№ 29, 30, 31, 43, 47, 50

№№ 21, 22, 51, 55, 73, 91, 101, 109, 110, 111, 112, 114, 115 та 118.

Пасажирів закликають враховувати ці схеми під час планування поїздок містом.

Раніше повідомлялося, що у Києві опрацьовують можливість запустити тимчасові автобусні маршрути та збільшення рухомого складу метрополітену з лівого на правий берег Дніпра на час затяжних повітряних тривог. Також можливе збільшення кількості поїздів метро із лівого на правий берег міста.

До слова, через підвищену повітряну загрозу для Києва рух поїздів Kyiv City Express 27 серпня тимчасово призупинили. Рішення ухвалили за вказівкою моніторингових груп компанії. Пасажирів закликають бути обачними під час безпекових зупинок та перебувати в укриттях або на відстані 100-200 метрів від залізничної інфраструктури.