У Києві повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала понад пів години

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Києві повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала понад пів години
Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 12:28 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 13:08 тривогу в столиці було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, унаслідок ворожих ударів російських безпілотників у Харкові та області виникли численні пожежі. Крім того, окупанти поранили людей.

Також у ніч на 24 вересня Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками, КАБами та ФАБами. Є пошкодження та виникли пожежі.

До слова, безпілотники атакували Курську область у Росії. Під ударом опинилося місто Льгов, там є пошкодження енергетичної інфраструктури, що призвело до часткового знеструмлення

