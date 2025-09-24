Росія атакувала Харківщину дронами: виникли численні пожежі

Унаслідок ударів по Харківській області відомо про двох постраждалих

Унаслідок ворожих ударів російських безпілотників у Харкові та області виникли численні пожежі. Крім того, окупанти поранили людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Так, у Холодногірському районі Харкова виникло чотири пожежі. Горіли будівля магазину, господарча споруда та інші об’єкти. Пошкоджені приватні житлові будинки й автомобілі. Постраждала людина.

Рятувальники ліквідують наслідки ударів ворожих БпЛА фото: dsns.gov.ua/ДСНС

У Чугуївському районі у селі Бугаївка зайнялися житловий будинок та господарчі споруди. У Чугуєві за двома адресами горіли житловий будинок, гараж та легкові автомобілі. Постраждала людина.

Нагадаємо, 23 вересня з 22:10 до 23:05 у Харкові було чутно 17 вибухів. Російські війська атакували місто безпілотниками. Влучання зафіксовані у Шевченківському та Холодногірському районах, сталися пожежі, одна людина постраждала. Через російську атаку у деяких районах Харкова були проблеми з постачанням електроенергії.

Також у ніч на 24 вересня Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками, КАБами та ФАБами. Є пошкодження та виникли пожежі.

До слова, безпілотники атакували Курську область у Росії. Під ударом опинилося місто Льгов, там є пошкодження енергетичної інфраструктури, що призвело до часткового знеструмлення