У Луцьку та Рівному пролунала серія вибухів
У Луцьку та Рівному пролунала серія вибухів через атаку дронів. За повідомленням моніторингових каналів, ще декілька груп ударних БпЛА заходять в повітряний простір Волині, повідомляє «Главком».
Повідомляється, що у містах працюють сили ППО та збивають російські безпілотники. Місцеві мешканці пишуть, що дрони летять дуже низько, а від вибухів відчувається сильна вібрація у будинках.
Влада закликає громадян залишатися в безпечних місцях до відбою.
Нагадаємо, уніч на 3 вересня окупаційна армія РФ запустила ударні дрони по території України. У столиці та на Київщині також лунали вибухи, працювали сили ППО.
Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. За попередніми даними, обійшлось без пожежі та руйнувань.
Екстрені лужби виїхали на місце падіння уламків.
