Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Луцьку та Рівному пролунала серія вибухів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Луцьку та Рівному пролунала серія вибухів

Влада закликає громадян залишатися в безпечних місцях до відбою

У Луцьку та Рівному пролунала серія вибухів через атаку дронів. За повідомленням моніторингових каналів, ще декілька груп ударних БпЛА заходять в повітряний простір Волині, повідомляє «Главком».

Повідомляється, що у містах працюють сили ППО та збивають російські безпілотники. Місцеві мешканці пишуть, що дрони летять дуже низько, а від вибухів відчувається сильна вібрація у будинках.

Влада закликає громадян залишатися в безпечних місцях до відбою.

Нагадаємо, уніч на 3 вересня окупаційна армія РФ запустила ударні дрони по території України. У столиці та на Київщині також лунали вибухи, працювали сили ППО.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. За попередніми даними, обійшлось без пожежі та руйнувань.

Екстрені лужби виїхали на місце падіння уламків.

Читайте також:

Теги: Луцьк Рівне вибух тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи лунають у Дніпрі
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками та ракетами (оновлено)
30 серпня, 04:40
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
29 серпня, 16:53
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
22 серпня, 15:48
Вибух стався на пасажирському сидінні автомобіля
У Подільському районі Києва невідомі підірвали авто (фото)
18 серпня, 08:39
У поліції повідомили, що правоохоронці виїхали на місце події
Поблизу Одеси вибухнула міна: є загиблі – ЗМІ
10 серпня, 13:07
У Ширазі пролунали вибухи на об'єкті КВІР
На ракетному складі в Ірані пролунав потужний вибух (відео)
5 серпня, 21:04
За даними правоохоронців, зловмисник пустив газ та підірвав помешкання
У Києві підозрюваний у скоєнні злочину підірвав квартиру, поранивши поліцейського (фото)
5 серпня, 16:15
Горить НПЗ в Адлері
Удари по Україні та атака безпілотників на Росію: головне за ніч
3 серпня, 06:37
Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин
3 серпня, 01:39

Події в Україні

У Вишгороді зафіксовано влучання внаслідок атаки дронів
У Вишгороді зафіксовано влучання внаслідок атаки дронів
У Луцьку та Рівному пролунала серія вибухів
У Луцьку та Рівному пролунала серія вибухів
Офіс президента відповів, чи триватиме мобілізація після припинення вогню
Офіс президента відповів, чи триватиме мобілізація після припинення вогню
Лінія фронту станом на 2 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 2 вересня 2025. Зведення Генштабу
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Парубія, деокупація селища на Донеччині. Головне за 2 вересня
Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Парубія, деокупація селища на Донеччині. Головне за 2 вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
9271
Меню Кім Чен Ина. Чим годуватимуть лідера КНДР у легендарному бронепоїзді
4849
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
3932
Ходити по кабінетах і не ховатися. «Рішали» тепер у законі
2352
«Не треба чекати». Російський економіст дав українцям рецепт знищення путінської економіки

Новини

Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua