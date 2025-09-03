Влада закликає громадян залишатися в безпечних місцях до відбою

У Луцьку та Рівному пролунала серія вибухів через атаку дронів. За повідомленням моніторингових каналів, ще декілька груп ударних БпЛА заходять в повітряний простір Волині, повідомляє «Главком».

Повідомляється, що у містах працюють сили ППО та збивають російські безпілотники. Місцеві мешканці пишуть, що дрони летять дуже низько, а від вибухів відчувається сильна вібрація у будинках.

Нагадаємо, уніч на 3 вересня окупаційна армія РФ запустила ударні дрони по території України. У столиці та на Київщині також лунали вибухи, працювали сили ППО.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. За попередніми даними, обійшлось без пожежі та руйнувань.

Екстрені лужби виїхали на місце падіння уламків.