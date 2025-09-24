Росія вдарила по Запоріжжю: виникла пожежа, є пошкодження

Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю виникла пожежа в одному із районів міста

У ніч на 24 вересня Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками, КАБами та ФАБами. Є пошкодження та виникли пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Близько 22:00 окупанти запустили у сторону Запоріжжя та області безпілотники. Вони тримали курс на Заводський та Дніпровський райони міста.

На цьому росіяни не зупинилися та запустили керовані авіаційні бомби (КАБи) по Запорізькій області та Запоріжжю. Удари різними видами озброєння не припинялися до 01:00 ночі.

Як відомо, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в одному із районів міста. Також пошкоджено приватні оселі.

Стан одного із будинків внаслідок ворожого удару фото: Іван Федоров/Telegram

Федоров пише, що росіяни завдали два удари, попередньо ФАБ, по Запоріжжю. Пожежу, яка розгорілася, локалізували підрозділи ДСНС.

фото: Іван Федоров/Telegram

Раніше у ніч на 24 вересня російська терористична армія масовано атакувала Харків безпілотниками. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, пролунало вже більше десяти вибухів і у небі ще літають БпЛА, інформує «Главком».

За словами Терехова, через російську атаку у деяких районах Харкова є проблеми з постачанням електроенергії.

Ймовірно, приліт стався у Холодногірському районі. Деталі уточнюються. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок ворожого обстрілу БпЛА в Шевченківському районі Харкова спалахнула пожежа. На місце удару прямують підрозділи ДСНС.

Тим часом, у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

На зустрічі Зеленський розповів, що українські захисники звільнили 360 кв. км за останні кілька тижнів: «Наші солдати за останній день зайняли 360 кв. км і оточили 1 тис. солдатів, звичайно, ми хочемо обмінятися, але в будь-якому випадку нам потрібні наші солдати».