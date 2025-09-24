Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила по Запоріжжю: виникла пожежа, є пошкодження

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила по Запоріжжю: виникла пожежа, є пошкодження
Пожежа у Запоріжжі
фото: Іван Федоров/Telegram

Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю виникла пожежа в одному із районів міста

У ніч на 24 вересня Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками, КАБами та ФАБами. Є пошкодження та виникли пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Близько 22:00 окупанти запустили у сторону Запоріжжя та області безпілотники. Вони тримали курс на Заводський та Дніпровський райони міста.

На цьому росіяни не зупинилися та запустили керовані авіаційні бомби (КАБи) по Запорізькій області та Запоріжжю. Удари різними видами озброєння не припинялися до 01:00 ночі.

Як відомо, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в одному із районів міста. Також пошкоджено приватні оселі.

Стан одного із будинків внаслідок ворожого удару
Стан одного із будинків внаслідок ворожого удару
фото: Іван Федоров/Telegram

Федоров пише, що росіяни завдали два удари, попередньо ФАБ, по Запоріжжю. Пожежу, яка розгорілася, локалізували підрозділи ДСНС.

Росія вдарила по Запоріжжю: виникла пожежа, є пошкодження фото 1
фото: Іван Федоров/Telegram

Раніше у ніч на 24 вересня російська терористична армія масовано атакувала Харків безпілотниками. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, пролунало вже більше десяти вибухів і у небі ще літають БпЛА, інформує «Главком».

За словами Терехова, через російську атаку у деяких районах Харкова є проблеми з постачанням електроенергії.

Ймовірно, приліт стався у Холодногірському районі. Деталі уточнюються. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок ворожого обстрілу БпЛА в Шевченківському районі Харкова спалахнула пожежа. На місце удару прямують підрозділи ДСНС.

Тим часом, у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

На зустрічі Зеленський розповів, що українські захисники звільнили 360 кв. км за останні кілька тижнів: «Наші солдати за останній день зайняли 360 кв. км і оточили 1 тис. солдатів, звичайно, ми хочемо обмінятися, але в будь-якому випадку нам потрібні наші солдати».

Теги: росія Іван Федоров пожежа Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Путін зазіхнув на країни НАТО. Чи прокинеться нарешті Трамп?
10 вересня, 11:04
Навчання «Захід» включатимуть тренування з протиповітряної оборони, відпрацювання сценаріїв оборонного бою
Розвідка повідомила, скільки військових візьмуть участь у навчаннях «Захід-2025»
25 серпня, 15:46
В Орлі після вибухів місцеві побачили задимлення
Вибухи у Росії, США схвалили продаж ракет Україні: головне за ніч
29 серпня, 05:53
Янукович вперше за тривалий час зʼявився в публічному просторі
Аналітики ISW пояснили, навіщо Кремль поширив звернення Януковича
2 вересня, 07:15
Фінляндія викликала посла РФ
Атака на Польщу: МЗС Фінляндії викликала посла РФ
12 вересня, 17:03
Причини виникнення загоряння встановлять правоохоронці
Під Києвом горять торф’яники. Вогонь гасять майже добу
10 вересня, 20:28
Правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався у вантажному вагоні
Вибухи на залізниці: поліція Київщини озвучила нові деталі інциденту
14 вересня, 15:48
Іранська компанія MAPNA поставила до Росії свою першу вдосконалену газову турбіну MGT-70 для заміни турбін Siemens, які потрапили під санкції
Іран відправив Росії першу партію газових турбін замість Siemens
Вчора, 04:50
Володимир Путін використовує переговори щодо ядерної зброї як інструмент тиску на США та Захід
Ядерний шантаж Путіна: ISW пояснює мотиви Москви
Вчора, 09:02

Події в Україні

Росія вдарила по Запоріжжю: виникла пожежа, є пошкодження
Росія вдарила по Запоріжжю: виникла пожежа, є пошкодження
Росія масовано атакує Харків безпілотниками: виникла пожежа, є постраждалий (оновлено)
Росія масовано атакує Харків безпілотниками: виникла пожежа, є постраждалий (оновлено)
Лінія фронту станом на 23 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 23 вересня 2025. Зведення Генштабу
На Запорізькій АЕС стався блекаут
На Запорізькій АЕС стався блекаут
РФ за 20 хвилин п'ять разів вдарила по Запоріжжю: рятувальники показали наслідки
РФ за 20 хвилин п'ять разів вдарила по Запоріжжю: рятувальники показали наслідки
Окупанти вдарили по Запоріжжю: є загибла, кількість постраждалих зросла
Окупанти вдарили по Запоріжжю: є загибла, кількість постраждалих зросла

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua