Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 16:35 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою. О 16:48 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, уночі росіяни вкотре завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах України. Внаслідок цього є знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема – на Дніпропетровщині.

Читайте також:

Теги: тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В одному з районів Києва зафіксовано падіння БпЛА (відео)
В одному з районів Києва зафіксовано падіння БпЛА (відео)
19 вересня, 01:43
У Києві повітряна тривога тривала 11 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 11 хвилин
20 вересня, 12:52
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
22 вересня, 14:03
У Києві повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала понад пів години
У Києві повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала понад пів години
24 вересня, 13:11
У Києві повітряна тривога тривала 19 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 19 хвилин
26 вересня, 14:37
У двоповерховій будівлі сталася пожежа через атаку дронів уранці 1 жовтня
На Київщині через ранкову дронову атаку сталася пожежа (фото)
1 жовтня, 12:26
У Києві другий день поспіль тривога в годину пік: ціни на таксі – захмарні
У Києві другий день поспіль тривога в годину пік: ціни на таксі – захмарні
2 жовтня, 09:19
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
7 жовтня, 22:13
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 23 хвилини
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 23 хвилини
Вчора, 11:52

Події в Україні

Захід попросив Швецію відкласти постачання Gripen Україні
Захід попросив Швецію відкласти постачання Gripen Україні
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога
Очільник «Укрзалізниці» розповів, що Росія використовує вдосконалені дрони для прицільних ударів по залізниці
Очільник «Укрзалізниці» розповів, що Росія використовує вдосконалені дрони для прицільних ударів по залізниці
Уночі окупанти вдарили по ТЕЦ
Уночі окупанти вдарили по ТЕЦ
Атака на енергооб’єкти України: Міненерго повідомило наслідки
Атака на енергооб’єкти України: Міненерго повідомило наслідки
Відключення світла: де запроваджено (оновлено)
Відключення світла: де запроваджено (оновлено)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua