У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 16:35 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою. О 16:48 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, уночі росіяни вкотре завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах України. Внаслідок цього є знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема – на Дніпропетровщині.