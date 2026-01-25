Головна Країна Події в Україні
Чернівці опинилися під атакою дронів: лунали вибухи, працювала ППО

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У ніч на 25 січня Чернівці та область перебували під атакою ворожих безпілотників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

О 00:26 у Чернівцях було оголошено відбій повітряної тривоги

У ніч на 25 січня Чернівці та область перебували під атакою ворожих безпілотників. Повітряна тривога у регіоні тривала більше години. У місті було чутно вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомила кореспондентка «Главкома».

Як писали в Чернівецькій ОВА, ворожі БпЛА заходили на територію Буковини з різних напрямків. Особливу увагу звертали на райони Заставни, Кіцманя, а також Чернівці та прилеглі громади. Згодом повідомлялося про рух дронів безпосередньо у напрямку міста та над Чернівцями, зокрема в районі Садгори.

Нагадаємо, 10 серпня 2025 року у лікарні померла ще одна жертва російського обстрілу Чернівців. Так, ворожий удар 12 липня 2025 року по Чернівцях забрав життя п'ятьох людей. 

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських військ на Чернівці 12 липня загинули люди, ще 14 отримали поранення, а також були значні руйнування цивільної інфраструктури.

Наслідки атаки зафіксовані також на території Сторожинецької громади, де внаслідок ураження ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Там обійшлося без жертв і поранених.

Також ми писали, що після нічної атаки на Чернівці патрульні першими прибули до пошкодженого будинку. Вони не лише допомагали пораненим, а й евакуювали мешканців разом із їхніми домашніми улюбленцями.

Поліція показала перші хвилину удару.

Теги: вибух тривога Чернівці

