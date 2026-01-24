Київ і частину областей України на 33 хвилини охопила повітряна тривога

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння

У Києві та низці областей 24 січня вдруге за день оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації та допис Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», – ідеться у заяві КМДА о 19:40.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянської області. Та вже о 20:14 вона зникла.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Як відомо, в Україні триває 1431-й день повномасштабної війни.

У Києві та низці областей удень 24 січня вже лунала повітряна тривога через загрозу балістики. Вона тривала 40 хвилин.