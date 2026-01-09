Головна Київ Новини
В Києві працює ППО по ворожим БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Залишайтеся в укриттях!

У ніч на 10 січня у Києві пролунали вибухи. У столиці працює ППО по безпілотникам, повідомив мер Віталій Кличко, пише «Главком».

«У столиці працюють сили ППО», – написав Кличко.

Кличко уточнив, що ворожі БпЛА заходять на Київ з півночі.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко пропросив перебувати в укриттях:

«В Києві повітряна тривога, лунають вибухи. Будь ласка, залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!»

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано. За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

За словами Кличка, масований комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури в ніч на 9 січня став найболючішим для енергосистеми столиці. Наразі 6 тисяч багатоквартирних будинків перебувають без теплопостачання. Мер столиці нагадав, що за прогнозами, найближчими днями погодні умови будуть складними. Він звернувся до жителів столиці, які мають можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це. 

До слова, народний депутат та перший заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко повідомив, що після удару Бпла по столиці в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем. Він закликав дочекатися більше інформації від КМДА, в тому числі щодо рекомендацій щодо подальших дій.

