У Вінниці прогриміли вибухи

Повітряні сили попереджали про групу БпЛА в напрямку міста

У Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві видання.

«У Вінниці чути звуки вибухів, подбайте про свою безпеку, займіть безпечні місця, відійдіть від вікон!», – йдеться у повідомленні.

Напередодні вибухів Повітряні сили попереджали про групу БпЛА в напрямку міста. «Вінниця – група БпЛА в напрямку міста», – написало відомство.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, в Україні триває 1441-й день повномасштабної війни.