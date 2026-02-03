Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

У Вінниці прогриміли вибухи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Вінниці прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряні сили попереджали про групу БпЛА в напрямку міста

У Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві видання.

«У Вінниці чути звуки вибухів, подбайте про свою безпеку, займіть безпечні місця, відійдіть від вікон!», – йдеться у повідомленні.

Напередодні вибухів Повітряні сили попереджали про групу БпЛА в напрямку міста. «Вінниця – група БпЛА в напрямку міста», – написало відомство.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, в Україні триває 1441-й день повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: тривога вибух Вінниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотники атакували російський Воронеж
Безпілотники атакували російський Воронеж
10 сiчня, 23:20
У СШа тривають протести проти міграційної служби
Атака на Україну, протести в Ірані та США: головне за ніч
12 сiчня, 05:32
Безпілотники атакували Ростов: під атаку потрапив завод
Безпілотники атакували Ростов: під атаку потрапив завод
14 сiчня, 04:24
Росія вдарила по Одесі БпЛА, пошкоджено будинок
Росія вдарила по Одесі БпЛА, пошкоджено будинок
19 сiчня, 02:32
У Києві працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
24 сiчня, 01:21
Місце вибуху на Оболоні
На Оболоні вибухнув позашляховик, є постраждалі (відео)
4 сiчня, 11:21
Сніг, за прогнозами синоптиків, йтиме до п'ятої години ранку понеділка, 5 січня
Україну накриває снігопад: на яких трасах ускладнено рух
4 сiчня, 17:32
Вірус Чикунгунья вперше виявлено у 1952 році в Танзанії
У Вінниці виявлено випадок лихоманки Чикунгунья
22 сiчня, 06:37
Вибухові роботи триватимуть на території Шамраївського родовища гранітів
Буде гучно: на Київщині протягом дня триватимуть роботи на гранітному кар'єрі
28 сiчня, 09:46

Новини

Масштабна операція «Опікун»: 110 ухилянтів отримали підозри
Масштабна операція «Опікун»: 110 ухилянтів отримали підозри
У Вінниці чоловік стріляв у групу оповіщення ТЦК
У Вінниці чоловік стріляв у групу оповіщення ТЦК
У Вінниці в пансіонаті померли двоє літніх жінок: працівниця закладу отримала підозру
У Вінниці в пансіонаті померли двоє літніх жінок: працівниця закладу отримала підозру
На Вінниччині та Одещині тимчасово змінено рух приміських поїздів
На Вінниччині та Одещині тимчасово змінено рух приміських поїздів
У Вінниці поліцейські під час допиту довели підозрюваного до клінічної смерті
У Вінниці поліцейські під час допиту довели підозрюваного до клінічної смерті
Смертельна ДТП на Вінниччині забрала життя трьох пасажирів
Смертельна ДТП на Вінниччині забрала життя трьох пасажирів

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua