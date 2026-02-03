У Вінниці прогриміли вибухи
Повітряні сили попереджали про групу БпЛА в напрямку міста
У Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві видання.
«У Вінниці чути звуки вибухів, подбайте про свою безпеку, займіть безпечні місця, відійдіть від вікон!», – йдеться у повідомленні.
Напередодні вибухів Повітряні сили попереджали про групу БпЛА в напрямку міста. «Вінниця – група БпЛА в напрямку міста», – написало відомство.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, в Україні триває 1441-й день повномасштабної війни.
