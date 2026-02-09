Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували об'єкти «Нафтогазу» на Полтавщині та Сумщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти атакували об'єкти «Нафтогазу» на Полтавщині та Сумщині
Унаслідок ворожих ударів ніхто не постраждав
фото: ДСНС (ілюстративне)

З початку року росіяни здійснили двадцяту атаку на об’єкти «Нафтогазу»

Російські загарбники 9 лютого знову атакували об'єкти «Нафтогазу» у Полтавській та Сумській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління компанії Сергія Корецького.

«Впродовж доби ворог знову обстріляв наші виробничі активи на Полтавщині та здійснив нові масовані атаки на Сумщині, що тривають і зараз. На місці – підрозділи ДСНС та усі відповідні служби», – повідомив він.

За словами Корецького, унаслідок ударів є пошкодження та руйнування обладнання, постраждалих немає. Після стабілізації безпекової ситуації фахівці розпочнуть ліквідацію наслідків атаки. Варто зазначити, що це вже двадцята атака на обʼєкти «Нафтогазу» з початку року.

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого РФ атакувала дронами об’єкти «Нафтогазу» на Полтавщині. Повідомлялося, що активи та обладнання зазнали руйнувань.

Як повідомлялося, у ніч проти 9 лютого російська терористична армія вдарила по енергообʼєкту поблизу Нововолинської громади Волиинської області. 

До слова, президент України Володимир Зеленський провів розширену селекторну нараду щодо ліквідації наслідків масованих російських ударів по енергосистемі, що відбулися 7 лютого. Найбільш критична ситуація наразі зберігається в Києві та шести населених пунктах Херсонщини, де постійні атаки безпілотників унеможливлюють швидке відновлення мереж.

Теги: Нафтогаз України Сумщина Полтавщина обстріл енергетика

