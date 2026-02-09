Головна Країна Події в Україні
Ворог ударив по залізничній інфраструктурі на Сумщині: спалахнула електричка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Унаслідок російського удару ніхто не постраждав
фото: ДСНС

Упродовж останнього місяця російські терористи неодноразово атакували обʼєкти «Укрзалізниці»

На Сумщині російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Конотопському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що унаслідок влучання БпЛА по території залізничної станції виникло загоряння електропотяга. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Обійшлося без постраждалих.

Ворог ударив по залізничній інфраструктурі на Сумщині: спалахнула електричка фото 1
Ворог ударив по залізничній інфраструктурі на Сумщині: спалахнула електричка фото 2
Ворог ударив по залізничній інфраструктурі на Сумщині: спалахнула електричка фото 3
Наслідки ворожого влучання по електропотягу
Наслідки ворожого влучання по електропотягу
фото: ДСНС

Як повідомлялося, російська терористична армія уночі 5 лютого масовано вдарила безпілотниками по залізничній інфраструктурі Сумської області. Пошкоджено будівлі залізниці та тепловоз.

До слова, російська армія влучила у вокзал міста Фастів на Київщині. Будівлю станції практично повністю зруйновано, також пошкоджені пасажирські локомотиви. Співробітники вокзалу не постраждали, бо в момент прильоту були у сховищі.

Раніше Російська Федерація атакувала залізничну інфраструктуру у Дніпрі. Критичні ураження десятками БпЛА зазнало приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону.

