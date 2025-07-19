Соратник розказав, чому Фаріон дивилися на війну оптимістично

Юрій Сиротюк: Фаріон була налаштована оптимістично: дивилася на війну як на шанс позбутися пут колоніалізму

Ірина Фаріон була налаштована щодо війни оптимістично, дивилася на неї, як на шанс позбутися пут колоніалізму. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів соратник мовознавиці, сержант П’ятої штурмової бригади, заступник голови ВО «Свобода» Юрій Сиротюк.

«Нам ця війна дана як шанс, вона (Ірина Фаріон, – ред.) це розуміла і ми це розуміємо, і для справжнього чоловіка це – честь від Бога взяти участь у священній війні твоєї нації», – пояснив Сиротюк.

За словами соратника Ірини Фаріон, в українців немає варіанту кинути цю війну. Є вибір: воювати з хорошим настроєм або воювати з поганим настроєм. «Я інколи думаю, що виглядаю, як бравий солдат Швейк. Але я ніколи не поширюю зради та сумнівів. Після війни я скажу все про те, що відбувається в мене за спиною. І багато кому це може не сподобатися. Але під час війни я не докладу жодного сірника, щоб роздмухати вогнище, на якому згорить наша суспільна єдність», – каже військовий.

Нагадаємо, 19 липня – роковини убивства Ірини Фаріон. З 1991 року і до 2023-го Фаріон викладала на кафедрі української мови Національного університету «Львівська політехніка». Була звільнена з вишу наприкінці 2023 року, але вже у 2024-му поновлена рішенням суду.

Ірина Фаріон вела декілька культурологічних проєктів. Зокрема, «Велич особистості» (2013-2019), який виходив на парламентському телеканалі «Рада». А також – «Ген українців» (2019-2024) на львівському телеканалі «НТА». Була авторкою двох YouTube-каналів (Iryna Farion та Студія Фаріон), де вела проєкти «ПротиАнглізм», «ПолітОгляд» та «Курси з культури української мови».

З 2006 року була депутаткою Львівської облради та регулярно балотувалася до Верховної Ради. До парламенту пройшла у 2012 році. Була депутаткою Верховної Ради сьомого скликання у 2012–2014 роках від партії ВО «Свобода».

Наприкінці липня 2024 року за підозрою у вбивстві Ірини Фаріон було затримано 18-річного підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Його злочин, за яким порушена кримінальна справа, кваліфіковано як «умисне вбивство у зв'язку з виконанням особою громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості». Суд над Зінченком триває дотепер.