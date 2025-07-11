Удар по Одесі: є постраждалі, пошкоджена цивільна інфраструктура

Російський дрон влучив у конюшню в Одесі

Сьогодні, 11 липня, російська терористична армія вдарила по Одесі. Внаслідок чого постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську міськраду.

«Внаслідок денної атаки 11 липня в Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, наразі відомо про вісьмох постраждалих, надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, вранці 11 липня в Одесі пролунали кілька вибухів. Моніторингові канали повідомляють, що місто атаковане щонайменше 10 ударними дронами.

Зокрема, на світанку 11 липня російські терористи обстріляли Харків. Внаслідок чого у місті є пошкодження, постраждали люди.

До слова, у ніч проти 11 липня російська терористична армія атакувала Дніпропетровську область. За даними ОВА, окупанти вдарили безпілотниками по Покровській громаді Синельниківського району. Понівечене сільськогосподарське підприємство. Сталася пожежа.