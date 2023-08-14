Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала пів години
Ворог атакував дронами та балістикою
У Києві повітряна тривога тривала з 1:03 до 1:33. Також небезпека фіксувалася у східних, північних, низці центральних та південних областей. Росіяни атакували дронами та балістикою. Про це попередили Повітряні сили Збройних сил України.
«Одещина – загроза застосування ударних БпЛА!», – повідомляли військові.
Крім того, східним та північним регіонам загржувала ворожа балістика.
Жителям областей, де оголошена повітряна тривога, слід було перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.
О 1:35 в Україні скасовано повітряну тривогу в більшості областей. Наразі небезпека зберігається в Одеській та Запорізькій областях, а о 1:39 ракетна небезпека охопила Миколаївщину та Херсонщину.
Мапа тривог о 1:39:
Нагадаємо, що пізно ввечері 13 серпня Україною вже ширилася повітярна тривога через активність стратегічного бомбардувальника Ту-22м3 в акваторії Азовського моря.
До слова, завершилася 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом дня російські окупанти завдали два ракетні удари, 24 авіаційні удари та майже 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Коментарі — 0