У Києві та низці областей пів години тривала тривога через загрозу балістики

Сигнал тривоги почав лунати о 19:07

У Києві, а також у центральних, північних та східних областях України ввечері у суботу, 1 листопада, було оголошено повітряну тривогу. Сигнал почав лунати о 19:07. Про це повідомляє «Главком».

«Загроза застосування балістичного озброєння зі північно-східного напрямку», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!», – ідеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Уже о 19:40 в областях почали лунати відбої.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.