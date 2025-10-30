Удар по Запоріжжю: є поранені, серед них – діти (фото)

Двоє з поранених доправлені до лікарні

У ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує «Главком».

Оновлення станом на 06:22

До 11 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Серед поранених шестеро дітей – троє дівчаток та троє хлопчиків. Дітям від трьох до шести років. Усі отримують необхідну медичну допомогу. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Дані станом на 05:52

Четверо людей отримали поранення. Двоє з них доправлені до лікарні – це жінка 45 років та чоловік 20 років. Ще двоє жінок отримали медичну допомогу на місці і від госпіталізації відмовилися.

Нагадаємо, цієї ночі Запоріжжя зазнало обстрілу з боку російських військ. Внаслідок атаки були пошкоджені обʼєкти інфраструктури, а також зафіксовані руйнування в гуртожитку, де знищено кілька поверхів. Крім того, виникли пожежі у житловій забудові.

Також увечері, 29 жовтня, російські терористи атакували Запорізький район. Під ударом опинилась Біленьківська громада.

Федоров повідомив, що наслідки ворожого обстрілу встановлюються. Наразі не повідомлялось з якої зброї окупанти вдарили по населеному пункту. За попередньою інформацію, минулося без постраждалих.