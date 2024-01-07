У Києві та низці областей повітряна тривога. РФ може атакувати балістикою
Повітряні сили попередили про загрозу балістики
О 12:20 на Київщині та ще в низці областей України оголошена повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Мешканцям регіонів, де оголошено небезпеку, слід перебувати в укриттях і дотримуватись інформаційної тиші.
Мапа тривог станом на 12:20 має такий вигляд:
Нагадаємо, що сьогодні вранці в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Вона тривала трохи більше години. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку. Фіксувався зліт ворожого бомбардувальника МіГ-31К із аеродрому Моздок.
До слова, триває 683-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.
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