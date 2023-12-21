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У Києві пролунала серія вибухів: є влучання

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві пролунала серія вибухів: є влучання
фото: КМВА

Є влучання в житловий будинок у Соломʼянському районі

Увечері 21 грудня у Києві під час повітряної тривоги прогриміла серія гучних вибухів. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомила, що в одному з районів столиці зафіксоване падіння уламків на житловий будинок, виникла пожежа.

«Внаслідок роботи ППО по ворожих цілях, у Солом’янському районі уламки влучили в житловий будинок. На верхніх поверхах спостерігається відкрите полум’я, на місці працює підрозділ ДСНС», – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

О 00.10 Кличко повідомив про падіння уламків БПЛА на приватний житловий будинок у Дарницькому районі. Служби прямують на місце.

Пізніше стало відомо про одного постраждалого в Соломʼянському районі. Його госпіталізували.

Як повідомлялося, увечері 21 грудня повітряну тривогу через загрозу ударних БПЛА оголосили у столиці. Також сирени тривоги лунають на півночі, в центрі, східних, південних областях, а також на Вінниччині.

Нагадаємо, триває 666-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. З покращенням погодних умов противник наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації та квадрокоптерів типу FPV. Ворог і далі проводить активні штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість авіаударів та артилерійських обстрілів. Протягом доби відбулось 86 бойових зіткнень. 

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Теги: вибух Київ ворог Віталій Кличко

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