У кількох областях 23 грудня 2025 року застосовано аварійні відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У кількох областях 23 грудня 2025 року застосовано аварійні відключення світла
колаж: glavcom.ua

«Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії»

У Чернігівській, Київській і Черкаській областях та у столиці введено аварійні відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві обленерго та ДТЕК.

«Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 23 грудня з 07:07 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ) за командою НЕК «Укренерго». Також продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії», –  повідомляє «Черкасиобленерго».

Як повідомлялося, 23 грудня у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Теги: енергетика Чернігівщина Черкащина відключення світла

