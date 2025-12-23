У кількох областях 23 грудня 2025 року застосовано аварійні відключення світла

«Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії»

У Чернігівській, Київській і Черкаській областях та у столиці введено аварійні відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві обленерго та ДТЕК.

«Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 23 грудня з 07:07 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ) за командою НЕК «Укренерго». Також продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії», – повідомляє «Черкасиобленерго».

Як повідомлялося, 23 грудня у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

