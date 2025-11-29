Головна Київ Новини
Частина Києва залишилась без світла через російський обстріл

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Наслідки атаки на Київ у ніч на 29 листопада
фото: ДСНС

Енергетики працюють над відновленням електропостачання

Станом на 07:35 Київ та область перебувають під атакою ворожих дронів та ракет. Оперативні служби реагують на виклики у різних районах міста. Зафіксовані пожежі, влучання та пошкодження, пише «Главком».

Без електроенергії залишилась західна частина столиці.

«Енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання», – написав міський голова Віталій Кличко.

На світанку 29 листопада російські окупанти влаштували другу хвилю атаки на Київ. Десятки ударних дронів скупчились на Київщині та летять курсом на столицю. 

У результаті нічного ворожого обстрілу Києва, загинула одна особа. Серед постраждалих через ворожу атаку є діти. Наслідки фіксуються в Оболонському, Дарницькому, Деснянському, Святошинському, Солом'янському районах.

ДСНС показала кадри з наслідками обстрілу Києва. Також наслідки зафіксовані на Київщині, зокрема у Вишгороді та Броварах.  У Вишгороді після влучання ворожого безпілотника спалахнула пожежа у багатоповерхівці. Є поранені.

У Броварах ворожий обстріл спричинив пожежу та руйнування в девʼятиповерховому житловому будинку – пошкоджені восьмий і дев'ятий поверхи. Двоє людей отримали поранення, одну з них госпіталізовано.

