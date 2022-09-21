У кількох областях прогриміли вибухи (відео)

На Дніпропетровщині та у Запоріжжі підіймається дим

Офіційної інформації поки немає

У Синельниківському районі Дніпропетровщини та у Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Відомо, що після вибухів у Запоріжжі підіймається чорний дим. Офіційної інформації поки немає.

У Дніпропетровській, Запорізькій та в низці інших областей триває повітряна тривога.

Нагадаємо, триває 210-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення.