У KLR Bus поінформували про допомогу ЗСУ та волонтерську діяльність

Волонтерська ініціатива
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
У KLR Bus поінформували про допомогу ЗСУ та волонтерську діяльність

«KLR Bus – це велика родина, і допомога ЗСУ для кожного з нас є справою честі»

Андрій Хоркавий, засновник KLR Bus – національного оператора пасажирських перевезень, розповів Главкому про волонтерство, допомогу Збройним Силам України та поділився подальшими планами компанії в цьому напрямку.

За його словами, за понад три роки підтримки Збройних Сил України KLR Bus передала на потреби військових 22 пікапи, 10 автобусів і 2 мікроавтобуси. Крім того, було закуплено десятки квадрокоптерів і тепловізорів на суму близько 1 мільйона гривень для бойових бригад на передовій та прикордонних загонів ДПСУ.

Хоркавий також зазначив, що з перших днів вторгнення компанія надала свої автобуси для перевезення військовослужбовців. За цей час було перевезено понад 7 000 захисників. Крім того, KLR Bus здійснює регулярну доставку гуманітарних вантажів з європейських країн, значну частину яких передають контрагенти компанії.

«KLR Bus напряму комунікує з командирами бойових підрозділів, а також працює через волонтерські організації та фонди – такі, як ГО «Повернись живим» , БФ Сергія Притули, «Волонтери Поділля» . Ми співпрацюємо й із польськими, німецькими та іспанськими фондами, які передавали і продовжують передавати гуманітарну допомогу для України», – зазначив він.

За словами Хоркавого, поштовхом до волонтерської діяльності стали численні звернення від друзів і клієнтів у день початку повномасштабного вторгнення. Вони просили допомогти евакуювати рідних. Тоді компанія організувала низку рейсів для вивезення людей із місць, які могли опинитися під окупацією.

«Ми здійснюємо комфортні подорожі з України майже до 20 країн Європи, але в час війни наша місія ширша: допомагати армії, яка захищає право українців на свободу. Для нашої компанії підтримка ЗСУ – це можливість працювати й розвиватися у незалежній і вільній країні», – підкреслив Андрій Хоркавий.

Він також повідомив, що в компанії працюють ветерани, а за мобілізованими співробітниками зберігаються робочі місця й надається допомога їхнім родинам. Найближчим часом у KLR Bus планують ініціювати власну програму з працевлаштування ветеранів.

«KLR Bus – це велика родина, і допомога ЗСУ для кожного з нас є справою честі. Наші водії безкоштовно доставляють гуманітарні вантажі та перевозять військових, співробітники беруть участь у зборі коштів і закупівлі спорядження та обладнання. Для кожного важливо усвідомлювати, що він працює не просто в транспортній компанії, а в бізнесі, який реально допомагає країні», – додав Хоркавий.

Засновник KLR Bus запевнив, що компанія й надалі системно реалізовуватиме проєкти благодійної та гуманітарної підтримки, спрямовані на посилення обороноздатності держави та допомогу тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

«Люди обирають не просто перевізника, а компанію, яка має цінності та принципи, яка свідомо популяризує Україну й допомагає у боротьбі з ворогом. Кожен працівник і навіть пасажир відчуває свою причетність до важливої справи – побудови нового, кращого майбутнього для нашої нації», – резюмував Андрій Хоркавий.

