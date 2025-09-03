Командири військової частини постануть перед судом за приховування самогубства солдата заради виплат

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років

Колишній командир та перший заступник однієї з військових частин на Київщині обвинувачуються у фальсифікації розслідування загибелі військовослужбовця

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього командира та першого заступника однієї із військової частини на Київщині. Посадовці сфальсифікували результати розслідування загибелі військовослужбовця, приховавши факт самогубства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДБР.

«Слідство встановило, що посадовці, знаючи про факт самогубства підлеглого, змовивилися і виготовили та затвердили сфальсифікований акт. У ньому було зазначено, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання», – йдеться у повідомленні.

За матеріалами ДБР судитимуть двох екскомандирів військової частини з Київщини, які для збагачення приховали самогубство підлеглого фото: Днржавне бюро розслідувань

За даними ДБР, на підставі підроблених документів родині загиблого було безпідставно виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн. На частину з цих коштів «претендували» також і фігуранти. Наразі на їхнє майно накладено арешт для відшкодування завданих державі збитків.

Рлвідомляється, що фігурантам інкриміновано бездіяльність військової влади, а саме умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона зобов’язана була виконати, якщо це спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. (ч. 4. ст. 426 КК України).

Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало слідчі дії щодо понад 570 кримінальних проваджень щодо відхилення від мобілізації з початку широкомасштабного вторгнення РФ до України на десятки мільйонів гривень вигоди. Йдеться про розслідування щодо незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. До суду направлено 171 обвинувальний акт проти 251 фігуранта.