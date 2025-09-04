Росія озвучила табу на переговорах

РФ не буде обговорювати ідеї введення іноземних військ в Україну, заявила Захарова

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Росія не має наміру обговорювати будь-які пропозиції щодо введення іноземних військ в Україну. Про це вона сказала на брифінгу, передає «Главком»

Захарова вкотре повторила тезу, що питання про присутність військових інших країн на українській території є неприйнятним для Росії, а запити України про гарантії безпеки для себе, на її думку, є «гарантіями небезпеки» для усього Європейського континенту.

«Гарантії безпеки, яких вимагає Україна, є насправді гарантіями небезпеки для всієї Європи», – заявила Захарова, додавши, що Росія не буде вести переговори на цю тему в будь-якому форматі.

Як відомо, Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти в межах «коаліції рішучих»

Нагадаємо, президент США заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть відправити в Україну війська для забезпечення миру. Американські військові, за його словами, не будуть присутні на території України.

Як повідомлялося, «коаліція рішучих» активно готує відправлення сил стримування в Україну – плани майже завершені й готові до реалізації після досягнення перемир'я.

Варто зазначити, що попри те, що стратегічний курс України на членство в НАТО закріплено в Конституції, вступ до Альянсу залишається під питанням. Основною перешкодою є побоювання деяких країн-членів щодо прямого конфлікту з Росією.

За інформацією Bloomberg, Київ розглядає інші варіанти гарантій безпеки. Видання виділило кілька можливих сценаріїв захисту України.