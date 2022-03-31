Ситуація на Донбасі: ЗСУ готуються дати відсіч ворогу – президент

Спостерігається накопичення російських сил для удару на сході України

Збройні сили України готуються дати відсіч окупантам на Донбасі. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні.

«Звучать слова про нібито відведення російських військ від Києва та Чернігова. Про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання. Наслідки роботи наших захисників. Але також бачимо, що в цей же час відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємося», а – наголосив глава держави.

Також президент жорстко відповів критикам ЗСУ і учасників перемовин із РФ: вирушайте на поле бою. Зеленський наголосив, що наразі не пора повчати захисників та захисниць.

Нагадаємо, Зеленський звільнив кількох послів за неналежну роботу (відео).

Також напередодні Зеленський виголосив промову в парламенті Норвегії (відео).

До слова, стало відомо, куди РФ перекидає війська з Київщини та Чернігівщини.

Як повідомлялося, американська розвідка фіксує відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, пише CNN, Росія серйозно змінила стратегію.

Раніше у Міноборони Великої Британії попередили, що російські війська зосереджуються, аби оточити українські сили на Сході країни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що противник, ймовірно, тимчасово відмовився від виконання завдання щодо блокування Києва.

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