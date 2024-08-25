Польська журналістка постраждала від обстрілу Краматорська

Моніка Андрушевська проїжджала автомобілем поруч із місцем ракетного удару

Через ворожий обстріл Краматорська постраждала польська журналістка, яка виствітлювала війну Росії проти України. Про це повідомляє Polsat News.

За даними видання, йдеться про журналістку Моніку Андрушевську, яка проїжджала автомобілем поруч із місцем ракетного удару.

«Моя перша особиста кров, пролита за Україну – якраз на День Незалежності. Після 10 років війни. «Іскандер» поруч зі мною… Ти просто їздиш по місту. Просто живеш. Просто дихаєш. Цього достатньо, щоб росіяни спробували тебе вбити», – написала польська медійниця на своїх сторінках у своїх соцмережах.

Журналістка також показала фото пошкодженого автомобіля.

Моніка Андрушевська проїжджала автомобілем поруч із місцем ракетного удару фото: IgorHalagida/Twitter

Нагадаємо, що в ніч на 25 серпня росіяни завдали ударів по Краматорську, унаслідок чого постраждали іноземні журналісти. На черговий злочин окупантів відреагувало МЗС України. За даними ДСНС, ворог вдарив по Краматорську ракетами«Іскандер-М». У результаті обстрілу було частково зруйновано двоповерхову будівлю готелю. Поранено двох осіб. Одну людину врятовано з-під завалів. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати ще одна людина, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Краматорська постраждали троє журналістів: громадяни України, США та Великої Британії.