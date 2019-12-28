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    У світі

    На Гаваях розбився туристичний вертоліт - є загиблі

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    На Гаваях розбився туристичний вертоліт - є загиблі
    Фото: Анадолу

    Аварія сталася трохи більш як за 20 км на північ від міста Ханапепе

    У п’ятницю рятувальники знайшли останки шести чоловік з туристичного вертольота, що розбився на гавайському острові Кауаї.

    Про це повідомляє CNN

    За даними поліції, уламки були виявлені у віддаленому районі національного парку на північно-західному боці острова.

    На борту перебувало семеро чоловік, двоє з пасажирів – діти. Пошуки сьомої людини припинено через сильний туман і будуть відновлені зранку в суботу.

    За інформацією Федерального авіаційного управління, аварія сталася трохи більш як за 20 км на північ від міста Ханапепе.

    Нагадаємо, військовий вертоліт Мі-28 розбився в Краснодарському краї РФ після того, як вилетів з міста Кореновськ.

    Читайте також: В Хабаровському краї (Росія) розбився сучасний винищувач Су-57. 

    Як повідомлялося, винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном.

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