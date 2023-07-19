У Криму досі детонує склад із боєприпасами (відео)

Через детонацію евакуюють близько 2000 людей

Окупанти зазначають, що причини пожежі на складі ще нібито уточнюються

У тимчасово окупованому Криму досі детонує і горить склад боєприпасів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Окупанти тимчасово вивезуть 2000 осіб із чотирьох населених пунктів через детонацію на полігоні в Кіровському районі. Їх розміщують у школах.

Ділянку траси «Таврида» перекрили, організовано об'їзд.

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На Кримському мосту тим часом реверсивний рух.

Окупанти зазначають, що причини пожежі на складі ще нібито уточнюються.

Як повідомлялося, на світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація боєприпасів.

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Попередньо, прильотів було три, і зафіксовано попадання по полігону, після чого відбулася детонація, і вибухи чути навіть у Феодосії.