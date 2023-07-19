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У Криму досі детонує склад із боєприпасами (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Криму досі детонує склад із боєприпасами (відео)
Через детонацію евакуюють близько 2000 людей
фото: скрін із відео

Окупанти зазначають, що причини пожежі на складі ще нібито уточнюються

У тимчасово окупованому Криму досі детонує і горить склад боєприпасів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Окупанти тимчасово вивезуть 2000 осіб із чотирьох населених пунктів через детонацію на полігоні в Кіровському районі. Їх розміщують у школах.

Ділянку траси «Таврида» перекрили, організовано об'їзд. 

На Кримському мосту тим часом реверсивний рух.

Окупанти зазначають, що причини пожежі на складі ще нібито уточнюються. 

Як повідомлялося, на світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація боєприпасів.

Попередньо, прильотів було три, і зафіксовано попадання по полігону, після чого відбулася детонація, і вибухи чути навіть у Феодосії.

Теги: Крим війна окупанти ЗСУ

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