У Криму досі детонує склад із боєприпасами (відео)
Окупанти зазначають, що причини пожежі на складі ще нібито уточнюються
У тимчасово окупованому Криму досі детонує і горить склад боєприпасів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Окупанти тимчасово вивезуть 2000 осіб із чотирьох населених пунктів через детонацію на полігоні в Кіровському районі. Їх розміщують у школах.
Ділянку траси «Таврида» перекрили, організовано об'їзд.
На Кримському мосту тим часом реверсивний рух.
Окупанти зазначають, що причини пожежі на складі ще нібито уточнюються.
Як повідомлялося, на світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація боєприпасів.
Попередньо, прильотів було три, і зафіксовано попадання по полігону, після чого відбулася детонація, і вибухи чути навіть у Феодосії.
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