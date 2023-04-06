Патріарх Кирило призначив церковного гауляйтера на окуповані українські території
Протоієрей буде опікуватись військовими РФ та співробітниками інших силових структур
Сьогодні, 6 квітня, очільник РПЦ патріарх Кирило призначив головного по війні священника. Про це повідомляє пресслужба РПЦ.
«Патріарха Кирило підписав указ про призначення протоієрея Димитрія Василенкова, клірика Санкт-Петербурзької єпархії виконувачем обов'язків заступника голови Синодального відділу зі взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами та головним воєнним священиком духовенства», – йдеться у повідомленні.
Йдеться про те, що він буде опікуватись військовими РФ та співробітниками інших силових структур на тимчасово окупованих територіях України.
Протоієрей Димитрій Василенков штатний військовий священик, голова відділу Санкт-Петербурзької єпархії із взаємодії із козацтвом. Отець Дмитро народився у сім'ї військовослужбовців, і до того, як стати священнослужителем, навчався у Вищому військово-політичному училищі ім. Андропова. Дмитро пішов до церкви та спочатку працював там сторожем, був паламарем, потім вступив до семінарії. Протоієрей Димитрій висвячений на священика у 2004-му році. У 2006 році закінчив Санкт-Петербурзьку духовну семінарію. Він неодноразово відвідував окуповані території України, починаючи з 2014 року.
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