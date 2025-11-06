Головна Світ Політика
search button user button menu button

Учасники руху спротиву спалили десятки локомотивів на території РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Учасники руху спротиву спалили десятки локомотивів на території РФ

Цілями атак стали локомотиви, які росіяни використовують для постачання озброєння, боєприпасів та техніки

Рух спротиву «Свобода Росії» спалив десятки локомотивів на території РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

Розвідка розповіла про серію успішних операцій проти логістичної інфраструктури ворога. «Повстанці «Свободи Росії» активно діють від початку повномасштабної війни та наразі є одним з найбільших та найефективніших рухів спротиву на території РФ. Цілями ударів стали локомотиви, які московити використовують для постачання озброєння, боєприпасів та техніки в ході бойових дій проти України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що партизани спалили системи управління та електропостачання десятків машин, що забезпечували перевезення військових вантажів. «Удари суттєво сповільнили переміщення ворожих ресурсів та вплинули на стабільність забезпечення підрозділів армії РФ на фронті. Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється!» – наголосили розвідники.

Нагадаємо, біля столиці РФ невідомі здійснили підпал релейних шаф. Також у Ленінградській області партизани здійснили підрив на залізниці. Внаслідок чого з рейок зійшов поїзд із військовим вантажем.

До слова, у ніч проти 26 жовтня на залізничній ділянці між тимчасово окупованими населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району Запорізької області пролунав вибух. Внаслідок чого було пошкоджено залізничний шлях.

Читайте також:

Теги: ГУР партизани росія потяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Термінал є одним із найбільших у Росії для експорту нафтопродуктів
Генштаб підтвердив удари вглиб Росії: уражено нафтопереробну та нафтоналивну інфраструктуру
2 листопада, 14:49
Путін та Трамп під час зустрічі на Алясці 15 серпня
CNN: Ядерні погрози Путіна та відповідь Трампа можуть занурити світ у небезпечну еру
31 жовтня, 02:21
Російський співак туркменського походження Акмаль Ходжаніязов зганьбився прямо на сцені
У Казахстані російський співак закликав спалити пакет синьо-жовтого кольору
28 жовтня, 15:17
Китай може вплинути на Росію, якщо припинить постачання товарів подвійного призначення
Як Китай може натиснути на Росію
28 жовтня, 13:33
Володимир Зеленський: «Якщо Україна «з'їсть те, що поклали на тарілку», то все інше вони спробують вирішити і без нас»
Обмін територіями, армія, мова, віра? Зеленський розказав, чим «торгує» Путін тепер
20 жовтня, 11:14
Трамп розповів, чому Росія не змогла захопити Київ
Трамп пояснив, чому Росія не змогла взяти Київ за три дні
17 жовтня, 22:11
Дмитрієв хоче зробити «тунель Путіна – Трампа»
Кремль запропонував побудувати тунель між США і РФ на честь Путіна та Трампа
17 жовтня, 10:22
Під Москвою спалахнув об'єкт «Роскосмосу» (відео)
Під Москвою спалахнув об'єкт «Роскосмосу» (відео)
10 жовтня, 22:03
Хайкін є чотириразовим чемпіоном Норвегії з футболу
Титулований воротар з Росії завершує процес отримання громадянства Норвегії
7 жовтня, 15:53

Політика

Російський «опозиціонер», затриманий в Польщі за шпигунство, отримував державну стипендію
Російський «опозиціонер», затриманий в Польщі за шпигунство, отримував державну стипендію
Учасники руху спротиву спалили десятки локомотивів на території РФ
Учасники руху спротиву спалили десятки локомотивів на території РФ
У Донецьку Сили оборони уразили базу зберігання, комплектування та запуску «шахедів»
У Донецьку Сили оборони уразили базу зберігання, комплектування та запуску «шахедів»
У Белграді понад 10 тис. людей вийшли на провладний мітинг
У Белграді понад 10 тис. людей вийшли на провладний мітинг
Польща забезпечить Словаччину американським газом
Польща забезпечить Словаччину американським газом
Поліція Танзанії вбила тисячі протестувальників, незгодних із результатами виборів
Поліція Танзанії вбила тисячі протестувальників, незгодних із результатами виборів

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua