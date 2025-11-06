Учасники руху спротиву спалили десятки локомотивів на території РФ

Цілями атак стали локомотиви, які росіяни використовують для постачання озброєння, боєприпасів та техніки

Рух спротиву «Свобода Росії» спалив десятки локомотивів на території РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

Розвідка розповіла про серію успішних операцій проти логістичної інфраструктури ворога. «Повстанці «Свободи Росії» активно діють від початку повномасштабної війни та наразі є одним з найбільших та найефективніших рухів спротиву на території РФ. Цілями ударів стали локомотиви, які московити використовують для постачання озброєння, боєприпасів та техніки в ході бойових дій проти України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що партизани спалили системи управління та електропостачання десятків машин, що забезпечували перевезення військових вантажів. «Удари суттєво сповільнили переміщення ворожих ресурсів та вплинули на стабільність забезпечення підрозділів армії РФ на фронті. Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється!» – наголосили розвідники.

Нагадаємо, біля столиці РФ невідомі здійснили підпал релейних шаф. Також у Ленінградській області партизани здійснили підрив на залізниці. Внаслідок чого з рейок зійшов поїзд із військовим вантажем.

До слова, у ніч проти 26 жовтня на залізничній ділянці між тимчасово окупованими населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району Запорізької області пролунав вибух. Внаслідок чого було пошкоджено залізничний шлях.