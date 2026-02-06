В окупованому Маріуполі вціліла частина мозаїки «Боривітер»: яка вона нині

У мережі з'явилися нові фото реконструкції будівлі в тимчасово окупованому Маріуполі, на яких видно фрагменти мозаїки

У соцмережі з'явилися нові світлини окупованого Маріуполя. І на одній з будівель видно фрагменти мозаїки «Боривітер». Вони частково вціліли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради.

Маріупольська міська рада повідомляє, що у мережі з'явилися фото реконструкції будівлі, на якій видно в цілі частини мозаїки. Однак, чи підлягає панно відновленню – наразі невідомо.

Маріупольська міська рада показала зруйноване панно скріншот

Панно «Боривітер» створене у 1967 році групою українських митців-шістдесятників під керівництвом художниці-монументалістки та дисидентки Алли Горської. До авторської групи також входили Віктор Зарецький, Галина Зубченко, Борис Плаксій, Григорій Пришедько, Василь Парахін та Надія Світлична. Панно було частиною художнього оформлення маріупольського ресторану «Україна» (пізніше – «Метрополь»), розташованого у центрі міста.

Після російського вторгнення і блокади Маріуполя у 2022 році «Боривітер» отримав значні пошкодження.

