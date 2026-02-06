Головна Країна Культура
В окупованому Маріуполі вціліла частина мозаїки «Боривітер»: яка вона нині

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
В окупованому Маріуполі вціліла частина мозаїки «Боривітер»: яка вона нині
Вцілила частина панно в окупованому Маріуполі
фото: Маріупольська міська рада

У мережі з'явилися нові фото реконструкції будівлі в тимчасово окупованому Маріуполі, на яких видно фрагменти мозаїки 

У соцмережі з'явилися нові світлини окупованого Маріуполя. І на одній з будівель видно фрагменти мозаїки «Боривітер». Вони частково вціліли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради.

Маріупольська міська рада повідомляє, що у мережі з'явилися фото реконструкції будівлі, на якій видно в цілі частини мозаїки. Однак, чи підлягає панно відновленню – наразі невідомо.

скріншот

Панно «Боривітер» створене у 1967 році групою українських митців-шістдесятників під керівництвом художниці-монументалістки та дисидентки Алли Горської. До авторської групи також входили Віктор Зарецький, Галина Зубченко, Борис Плаксій, Григорій Пришедько, Василь Парахін та Надія Світлична. Панно було частиною художнього оформлення маріупольського ресторану «Україна» (пізніше – «Метрополь»), розташованого у центрі міста.

Після російського вторгнення і блокади Маріуполя у 2022 році «Боривітер» отримав значні пошкодження.

Нагадаємо, живописець Іван Марчук судиться за відібрані у нього авторські права. У тіні процесу – його земляк, екснардеп Михайло Апостол.

Відомо, що Михайло Апостол переконав художника і його помічницю підписати угоду про передачу прав на всі картини.

Син колишнього народного депутата, ексрадника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова  Михайла Апостола отримав виключну ліцензію на використання авторських прав на всі картини легендарного художника Івана Марчука терміном на 100 років.

РФ атакувала залізницю та магістральний газопровід. Головне за 30 січня 2026 року
