Кривий Ріг: російські дрони влучили у багатоповерхівку та підприємство

Наслідки удару по багатоповерхівці у Кривому Розі

У місті розгортають штаби для допомоги людям

У Кривому Розі зафіксовано прямі влучання російських ударних безпілотників у багатоповерхівку та підприємство інфраструктури внаслідок нічної масованої атаки дронів. Наслідки атаки повідомив голова Ради оборони Олександр Вілкул, пише «Главком».

«Пряме влучання шахедами в девʼятиповерхівку та в підприємство інфраструктури на двох різних локаціях. Триває гасіння пожеж та аварійно-рятувальна операція.», йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у місті розгортають штаби для допомоги людям.

«В Саксаганському районі в школі, що знаходиться поруч. В Довгинцівському районі – поруч з виконкомом. Будівельні матеріали будуть протягом 40 хвилин. Заяви на матеріальну допомогу від міста. Комунальні бригади розгортаються. Ніхто не залишиться без допомоги», – розповів Вілкул.

Як повідомлялось, у ніч на 6 березня російські окупанти вдарили дронами по Кривому Рогу. Наслідки ворожого обстрілу уточнюються. Про постраждалих наразі не повідомлялось.