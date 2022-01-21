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    У Кривому Розі стався «відчутний» землетрус

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    Джерело землетрусу в районі міста Кривий Ріг знаходилося на глибині 5 км - У Кривому Розі стався «відчутний» землетрус
    Джерело землетрусу в районі міста Кривий Ріг знаходилося на глибині 5 км
    фото з відкритих джерел

    За класифікацією землетрус магнітудою 3,3 відноситься до відчутних

    У Дніпропетровській області в районі Кривого Рогу 21 січня було зафіксовано землетрус магнітудою 3,3. За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, повідомляє Головний центр спеціального контролю.

    «Джерело землетрусу знаходиться на території Дніпропетровської області в районі м. Кривий Ріг, на глибині 5 км. За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення, під відкритим небом – тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше – на верхніх поверхах», – йдеться в повідомленні Центру.

    Зазначається, що землетрус зареєстрували о 06:17 за київським часом.

    На території Дніпропетровської області найбільш потужні землетруси були зареєстровані 29 липня 2017 року і 23 червня 2013 року з магнітудами 4,1 і 4,5 відповідно.

    До слова, цього тижня Афганістан сколихнув землетрус: десятки загиблих та сотні пошкоджених будинків (відео).

    Також нещодавно у Румунії стався землетрус, який відчули на Одещині.

    До слова, 11 січня біля узбережжя Кіпру стався потужний землетрус. Поштовхи відчувалися навіть у Єгипті.

    Теги: стихійні лиха Кривий Ріг Дніпропетровщина землетрус
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    У Кривому Розі стався «відчутний» землетрус