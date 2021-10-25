У Кропивницькому активістка голодує проти будівництва McDonald’s на місці скверу (фото)

Жінка вимагає перенести будівництво McDonald’s в інше місце

Надія Паливода вийшла на площу перед будівлею Кропивницької міської ради

У Кропивницькому громадська активістка Надія Паливода оголосила безстрокове голодування проти знищення Центрального скверу заради будівництва на його місці McDonald’s.

Зі слів жінки, вимагає перенести будівництво в інше місце, визнати недійсним договір оренди скверу та реконструювати його, не спилюючи дерева.

Про те, що збирається голодувати, кропивничанка написала на своїй сторінці у Facebook, додавши фотографію, на якій зафіксована її поточна вага.

«Я змушена вдатися до такого крайнього заходу, як голодування, бо більше не знаю, що робити: останню зелену зону в центрі міста знищують в усіх на очах», – написала жінка.

25 жовтня о 9:00 Надія Паливода вийшла на площу перед будівлею Кропивницької міської ради. У неї в руках були плакати з написами «Голодую проти знищення Центрального скверу заради будівництва МакДональдса» та «Це знищення, а не реконструкція».

До слова, чоловік ув’язненої в Ірані волонтерки Назанін Загарі-Реткліфф знову оголосив голодування після того, як суд призначив їй ще один рік тюрми.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в’язниці голодування.