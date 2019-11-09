У Києві автобус «Богдан» влетів в легкове авто і втиснув його в іншу маршрутку (відео)
Під Святошинським мостом сталася ДТП
Фото: Станіслав Груздєв/Главком
У Києві під Святошинським мостом сталася ДТП з легковим авто і двома маршрутками
Маршрутки були переповнені. В одному з автобусів постраждала жінка.
За словами свідка події, гальмівний шлях винуватця ДТП склав 25 метрів. Діти в легковому авто були пристебнуті, але отримали легкі забої.
На місці ДТП працює поліція і дві карети швидкої допомоги.
В мережі оприлюднили відео моменту зіткнення транспортних засобів.
За останніми даними, постраждала пасажирка маршрутки госпіталізована у Київську міську клінічну лікарню №17.
Нагадаємо, у Києві на Борщагівці п’яний водій протаранив дев’ять автомобілів та намагався втекти.
Як повідомлялося, 8 листопада, на Бориспільській кільцевій під Києвом сталася ДТП за участі вантажівки і легковика.