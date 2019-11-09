  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві автобус «Богдан» влетів в легкове авто і втиснув його в іншу маршрутку (відео)

    • Розсилка
    Під Святошинським мостом сталася ДТП - У Києві автобус «Богдан» влетів в легкове авто і втиснув його в іншу маршрутку (відео)
    Під Святошинським мостом сталася ДТП
    Фото: Станіслав Груздєв/Главком

    У Києві під Святошинським мостом сталася ДТП з легковим авто і двома маршрутками

    Маршрутки були переповнені. В одному з автобусів постраждала жінка.

    За словами свідка події, гальмівний шлях винуватця ДТП склав 25 метрів. Діти в легковому авто були пристебнуті, але отримали легкі забої.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Києві автобус «Богдан» влетів в легкове авто і втиснув його в іншу маршрутку (відео)
    У Києві автобус «Богдан» влетів в легкове авто і втиснув його в іншу маршрутку (відео)
    У Києві автобус «Богдан» влетів в легкове авто і втиснув його в іншу маршрутку (відео)
    У Києві автобус «Богдан» влетів в легкове авто і втиснув його в іншу маршрутку (відео)
    У Києві автобус «Богдан» влетів в легкове авто і втиснув його в іншу маршрутку (відео)

    На місці ДТП працює поліція і дві карети швидкої допомоги.

    В мережі оприлюднили відео моменту зіткнення транспортних засобів.

    За останніми даними, постраждала пасажирка маршрутки госпіталізована у Київську міську клінічну лікарню №17.

    Нагадаємо, у Києві на Борщагівці п’яний водій протаранив дев’ять автомобілів та намагався втекти. 

    Як повідомлялося, 8 листопада, на Бориспільській кільцевій під Києвом сталася ДТП за участі вантажівки і легковика.

    ДТП Київ діти водій поліція жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ