У Києві автобус «Богдан» влетів в легкове авто і втиснув його в іншу маршрутку (відео)



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Під Святошинським мостом сталася ДТП Фото: Станіслав Груздєв/Главком

У Києві під Святошинським мостом сталася ДТП з легковим авто і двома маршрутками

Маршрутки були переповнені. В одному з автобусів постраждала жінка.

За словами свідка події, гальмівний шлях винуватця ДТП склав 25 метрів. Діти в легковому авто були пристебнуті, але отримали легкі забої.

На місці ДТП працює поліція і дві карети швидкої допомоги.

В мережі оприлюднили відео моменту зіткнення транспортних засобів.

За останніми даними, постраждала пасажирка маршрутки госпіталізована у Київську міську клінічну лікарню №17.

Нагадаємо, у Києві на Борщагівці п’яний водій протаранив дев’ять автомобілів та намагався втекти.

Як повідомлялося, 8 листопада, на Бориспільській кільцевій під Києвом сталася ДТП за участі вантажівки і легковика.