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    У Луцьку хулігани перекинули біотуалет з відвідувачем (фото, відео)

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    Всередині біотуалету перебувала людина - У Луцьку хулігани перекинули біотуалет з відвідувачем (фото, відео)
    Всередині біотуалету перебувала людина
    фото скріншот відео

    На ранок кабінка перевернутої вбиральні стояла у звичному положенні

    У Луцьку хулігани біля драмтеатру перевернули одну з кабінок біотуалетів. Інцидент потрапив на відео в мережу.

    На відео видно, як група невідомих хлопців перекидає кабінку вуличного туалету. На іншому відео стає зрозуміло, що всередині біотуалету перебувала людина.

    На ранок кабінка перевернутої вбиральні стояла у звичному положенні, хоч і помітно зміщеною вперед. Чи будуть спритників притягувати до відповідальності – невідомо.

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    У Луцьку хулігани перекинули біотуалет з відвідувачем (фото, відео)
    У Луцьку хулігани перекинули біотуалет з відвідувачем (фото, відео)
    У Луцьку хулігани перекинули біотуалет з відвідувачем (фото, відео)

    До слова, туалети біля обласного музично-драматичного театру встановили навесні цього року.

    До слова, у російському місті Ангарськ для водіїв автобусів було урочисто відкрито дерев'яний туалет.

    Також, у Росії мешканці одного з районів Томська розібрали вуличні дерев'яні туалети і натомість користуються звичайними відрами. Такі нововведення спричинили поширення неприємного запаху в місті.

    Теги: Луцьк
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    У Луцьку хулігани перекинули біотуалет з відвідувачем (фото, відео)