У Луцьку хулігани перекинули біотуалет з відвідувачем (фото, відео)

На ранок кабінка перевернутої вбиральні стояла у звичному положенні

У Луцьку хулігани біля драмтеатру перевернули одну з кабінок біотуалетів. Інцидент потрапив на відео в мережу.

На відео видно, як група невідомих хлопців перекидає кабінку вуличного туалету. На іншому відео стає зрозуміло, що всередині біотуалету перебувала людина.

На ранок кабінка перевернутої вбиральні стояла у звичному положенні, хоч і помітно зміщеною вперед. Чи будуть спритників притягувати до відповідальності – невідомо.

До слова, туалети біля обласного музично-драматичного театру встановили навесні цього року.

До слова, у російському місті Ангарськ для водіїв автобусів було урочисто відкрито дерев'яний туалет.

Також, у Росії мешканці одного з районів Томська розібрали вуличні дерев'яні туалети і натомість користуються звичайними відрами. Такі нововведення спричинили поширення неприємного запаху в місті.