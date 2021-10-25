У Луцьку хулігани перекинули біотуалет з відвідувачем (фото, відео)
На ранок кабінка перевернутої вбиральні стояла у звичному положенні
У Луцьку хулігани біля драмтеатру перевернули одну з кабінок біотуалетів. Інцидент потрапив на відео в мережу.
На відео видно, як група невідомих хлопців перекидає кабінку вуличного туалету. На іншому відео стає зрозуміло, що всередині біотуалету перебувала людина.
На ранок кабінка перевернутої вбиральні стояла у звичному положенні, хоч і помітно зміщеною вперед. Чи будуть спритників притягувати до відповідальності – невідомо.
До слова, туалети біля обласного музично-драматичного театру встановили навесні цього року.
До слова, у російському місті Ангарськ для водіїв автобусів було урочисто відкрито дерев'яний туалет.
Також, у Росії мешканці одного з районів Томська розібрали вуличні дерев'яні туалети і натомість користуються звичайними відрами. Такі нововведення спричинили поширення неприємного запаху в місті.