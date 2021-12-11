У Львові сталася масова бійка через запис російського шоу (відео)

Львів’янам не сподобалося, що в центрі міста зібралися «співати російські пісні з матами»

У центрі Львова активісти зірвали запис відео для російського YouTube-каналу «Вписка», під час якого музиканти співали під гітару російські пісні. Молоді люди прийшли на такий «концерт» і напали на виконавців, влаштувавши бійку. Відео бійки опубліковано в Telegram-каналі «Zahidwtf».

Інцидент стався ввечері 9 грудня біля Оперного театру на проспекті Свободи.

Напередодні в мережі з'явилося повідомлення з анонсом заходу, в якому говорилося про плани зйомки провокаційного ролика: «будуть співатись російські пісні з матами».

Потім, близько 21:00, на місце прийшли молоді люди, які втрутилися в знімальний процес - стали бити музикантів і пошкодили їх інструменти з технікою.

Далі група молодиків погналася за учасниками зйомки ролика для російського шоу, але, побачивши авто з екіпажем патрульних, що проїжджало, припинили переслідування і розбіглися самі.

Правоохоронці підтвердили інформацію про інцидент з масовою бійкою в центрі міста і повідомили, що організатори «концерту» написали заяву.

«Було звернення про масову бійку, музиканти та їхні знайомі вирішили написати заяву до поліції», – цитує ТСН спікерку патрульної поліції Львівської області Катерину Рибій.

Нагадаємо, Фагот засудив українців, які ходять на концерти Басти.

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