РФ закликає своїх громадян утриматись від поїздок до Естонії

Російська влада образилася на Естонію через «відверто вороже ставлення»

Росія образилася на Естонію і рекомендувала своїм громадянам утриматися від поїздок через «ворожість з боку Таллінна». Про це заявили у Міністерстві закордонних справ країни-окупантки.

«У зв'язку з відверто ворожим ставленням Естонії до Росії та її громадян МЗС Росії рекомендує громадянам Російської Федерації утримуватися від поїздок до Естонської Республіки», – йдеться у заяві відомства.

У МЗС нагадали про введення Естонією з 10 липня заборони для фізичних осіб на ввезення з Росії і вивезення в неї низки товарів і висловили думку, що «справжня мета введених рестрикцій – завдати удару по рядовим російським громадянам».

Нагадаємо, з 10 липня в Естонії набуде чинності повна заборона на ввезення з Росії довгого переліку підсанкційних товарів, включаючи алкогольні напої, що поширюється, зокрема, на приватних осіб.

Також раніше повідомлялося, що Естонія завершила будівництво першої укріпленої ділянки кордону з Росією раніше плану. Раніше Естонія відмовилась відкликати підпис під договором про кордони з Росією.

Також відомо, що Естонія передала Україні партію летальної зброї. Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.

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