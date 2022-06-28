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    Політика

    РФ закликає своїх громадян утриматись від поїздок до Естонії

    РФ закликає своїх громадян утриматись від поїздок до Естонії
    колаж: 24tv.ua

    Російська влада образилася на Естонію через «відверто вороже ставлення»

    Росія образилася на Естонію і рекомендувала своїм громадянам утриматися від поїздок через «ворожість з боку Таллінна». Про це заявили у Міністерстві закордонних справ країни-окупантки.

    «У зв'язку з відверто ворожим ставленням Естонії до Росії та її громадян МЗС Росії рекомендує громадянам Російської Федерації утримуватися від поїздок до Естонської Республіки», – йдеться у заяві відомства.

    У МЗС нагадали про введення Естонією з 10 липня заборони для фізичних осіб на ввезення з Росії і вивезення в неї низки товарів і висловили думку, що «справжня мета введених рестрикцій – завдати удару по рядовим російським громадянам».

    Нагадаємо, з 10 липня в Естонії набуде чинності повна заборона на ввезення з Росії довгого переліку підсанкційних товарів, включаючи алкогольні напої, що поширюється, зокрема, на приватних осіб.

    Також раніше повідомлялося, що Естонія завершила будівництво першої укріпленої ділянки кордону з Росією раніше плану. Раніше Естонія відмовилась відкликати підпис під договором про кордони з Росією.

    Також відомо, що Естонія передала Україні партію летальної зброї. Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.

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    Теги: росія окупанти НАТО війна Естонія будівництво Україна окупація #stoprussia
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    РФ закликає своїх громадян утриматись від поїздок до Естонії