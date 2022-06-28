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  4. Франції відреагувала на ультиматуми Кремля щодо завершення війни в Україні
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    Політика

    Франції відреагувала на ультиматуми Кремля щодо завершення війни в Україні

    Президент Франції заявив, що не має ілюзій щодо швидкого вирішення конфлікту - Франції відреагувала на ультиматуми Кремля щодо завершення війни в Україні
    Президент Франції заявив, що не має ілюзій щодо швидкого вирішення конфлікту
    фото з відкритих джерел

    Макрон: «Ніхто не очікує, що війна закінчиться в найближчі кілька тижнів або місяців»

    Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що заяви, Росії про готовність завершити війну проти України, якщо Київ виконає два ультиматуми – це елемент словесного залякування, не більше того. Про це повідомляє BFM TV.

    Він підкреслив, що країни «Великої сімки» будуть продовжувати підтримувати Україну. «Тому будемо зберігати санкції проти Росії стільки, скільки необхідно, і з необхідною інтенсивністю протягом найближчих тижнів і місяців», – заявив Макрон.

    Президент Франції заявив, що не має ілюзій щодо швидкого вирішення конфлікту. «Ніхто не очікує, що війна закінчиться в найближчі кілька тижнів або місяців», – додав він.

    Нагадаємо, Кремль вдався до нових маніпуляцій щодо закінчення війни і заявив, що все можна завершити «до кінця доби», мовляв рішення за президентом України Володимиром Зеленським. Але влада країни-окупантки одразу уточняє, що не через воєнну перемогу Росії, а лише у випадку, якщо українська влада капітулює та виконає всі умови Росії, а наші військові складуть зброю. Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

    Раніше Кремль пояснив Заходу, яка розплата очікує його за підтримку України.

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    Теги: росія окупанти Київ санкції війна військові Україна Еммануель Макрон окупація #stoprussia
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    Франції відреагувала на ультиматуми Кремля щодо завершення війни в Україні