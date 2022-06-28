Франції відреагувала на ультиматуми Кремля щодо завершення війни в Україні
Макрон: «Ніхто не очікує, що війна закінчиться в найближчі кілька тижнів або місяців»
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що заяви, Росії про готовність завершити війну проти України, якщо Київ виконає два ультиматуми – це елемент словесного залякування, не більше того. Про це повідомляє BFM TV.
Він підкреслив, що країни «Великої сімки» будуть продовжувати підтримувати Україну. «Тому будемо зберігати санкції проти Росії стільки, скільки необхідно, і з необхідною інтенсивністю протягом найближчих тижнів і місяців», – заявив Макрон.
Президент Франції заявив, що не має ілюзій щодо швидкого вирішення конфлікту. «Ніхто не очікує, що війна закінчиться в найближчі кілька тижнів або місяців», – додав він.
Нагадаємо, Кремль вдався до нових маніпуляцій щодо закінчення війни і заявив, що все можна завершити «до кінця доби», мовляв рішення за президентом України Володимиром Зеленським. Але влада країни-окупантки одразу уточняє, що не через воєнну перемогу Росії, а лише у випадку, якщо українська влада капітулює та виконає всі умови Росії, а наші військові складуть зброю. Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Раніше Кремль пояснив Заходу, яка розплата очікує його за підтримку України.
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