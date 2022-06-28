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  4. «Це бомба». Луценко на фронті показав свої кулінарні шедеври (відео)
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    Суспільство

    «Це бомба». Луценко на фронті показав свої кулінарні шедеври (відео)

    Юрій Луценко дав майстре клас з приготування юшки - «Це бомба». Луценко на фронті показав свої кулінарні шедеври (відео)
    Юрій Луценко дав майстре клас з приготування юшки
    фото: скріншот з відео

    Ексгенпрокурор варить грибну юшку

    Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко показав, як варить юшку на фронті. Відео з польової кухні опублікувала прессекретарка Луценка Лариса Сарган у Facebook.

    «Грибова юшка. Пахне Карпатами на всю Херсонщину», – коментує процес приготування Луценко.

    Раніше Луценко показав, як вправляється із кайлом – поглиблює ним окоп.

    Крім того, Луценко з окопа дорікнув Зеленському: «Ех, нам би ще «Стугни», які припинили фінансувати з 2019-го».

    Також колишній нардеп і генпрокурор Юрій Луценко на війні на війні навчився готувати плов.

    Нагадаємо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.

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    Теги: росія Юрій Луценко окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    «Це бомба». Луценко на фронті показав свої кулінарні шедеври (відео)