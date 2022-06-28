«Це бомба». Луценко на фронті показав свої кулінарні шедеври (відео)

Ексгенпрокурор варить грибну юшку

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко показав, як варить юшку на фронті. Відео з польової кухні опублікувала прессекретарка Луценка Лариса Сарган у Facebook.

«Грибова юшка. Пахне Карпатами на всю Херсонщину», – коментує процес приготування Луценко.

Раніше Луценко показав, як вправляється із кайлом – поглиблює ним окоп.

Крім того, Луценко з окопа дорікнув Зеленському: «Ех, нам би ще «Стугни», які припинили фінансувати з 2019-го».

Також колишній нардеп і генпрокурор Юрій Луценко на війні на війні навчився готувати плов.

Нагадаємо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.