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У Запоріжжі прогриміли вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Запоріжжі прогриміли вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях та подбайте про власну безпеку

Під час повітряної тривоги у Запоріжжі було чути вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

«У Запоріжжі пролунали вибухи», - йдеться в дописі.

Звуки вибухів у Запоріжжі чули після першої години ночі, у сигнали про повітряну тривогу в регіоні почали звучати ще ввечері в понеділок.

Тим часом у командуванні Повітряних Сил ЗСУ попереджали про загрозу ворожих атак із застосуванням балістичного озброєння в областях, де оголошено тривоги. Перед цим повідомлялося також про небезпеку ударів дронами на кшталт «Шахед».

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена тривога! Усі в укриття!», - попереджують Повітряні Сили України. 

Нещодавно у Токмаку (Запорізька область), тимчасово підконтрольному російським окупантам, пролунала серія вибухів. Прилетіло 6 разів поспіль в стороні Молочанська, на околицях Токмака. Також у мережі повідомляється про ймовірну детонацію.

Також 19 червня у тимчасово окупованому Сімферополі вибухнув автомобіль із «помічником віцепрем’єра» Запорізької області Володимиром Єпіфановом. Окупаційний чиновник, а також його секретар та охоронець зазнали сильних опіків. 

Зокрема вночі 19 червня на півночі тимчасово окупованого Криму пролунала серія вибухів, після чого чути звуки стрілянини з кулеметів. Пізніше були помічені вертольоти та пролунав звук стрілянини з кулеметів.

До слова, зранку 18 червня українські захисники вразили великий складу боєприпасів російських окупантів у селищі Рикове Херсонської області. Увечері того ж дня в мережі поширилися фото з місця влучання.

Теги: Запоріжжя укриття озброєння тривога

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