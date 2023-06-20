У Запоріжжі прогриміли вибухи

Залишайтеся в укриттях та подбайте про власну безпеку

Під час повітряної тривоги у Запоріжжі було чути вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Запоріжжі пролунали вибухи», - йдеться в дописі.

Звуки вибухів у Запоріжжі чули після першої години ночі, у сигнали про повітряну тривогу в регіоні почали звучати ще ввечері в понеділок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тим часом у командуванні Повітряних Сил ЗСУ попереджали про загрозу ворожих атак із застосуванням балістичного озброєння в областях, де оголошено тривоги. Перед цим повідомлялося також про небезпеку ударів дронами на кшталт «Шахед».

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена тривога! Усі в укриття!», - попереджують Повітряні Сили України.

Нещодавно у Токмаку (Запорізька область), тимчасово підконтрольному російським окупантам, пролунала серія вибухів. Прилетіло 6 разів поспіль в стороні Молочанська, на околицях Токмака. Також у мережі повідомляється про ймовірну детонацію.

Також 19 червня у тимчасово окупованому Сімферополі вибухнув автомобіль із «помічником віцепрем’єра» Запорізької області Володимиром Єпіфановом. Окупаційний чиновник, а також його секретар та охоронець зазнали сильних опіків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема вночі 19 червня на півночі тимчасово окупованого Криму пролунала серія вибухів, після чого чути звуки стрілянини з кулеметів. Пізніше були помічені вертольоти та пролунав звук стрілянини з кулеметів.

До слова, зранку 18 червня українські захисники вразили великий складу боєприпасів російських окупантів у селищі Рикове Херсонської області. Увечері того ж дня в мережі поширилися фото з місця влучання.