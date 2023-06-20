У Запоріжжі прогриміли вибухи
Залишайтеся в укриттях та подбайте про власну безпеку
Під час повітряної тривоги у Запоріжжі було чути вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».
«У Запоріжжі пролунали вибухи», - йдеться в дописі.
Звуки вибухів у Запоріжжі чули після першої години ночі, у сигнали про повітряну тривогу в регіоні почали звучати ще ввечері в понеділок.
Тим часом у командуванні Повітряних Сил ЗСУ попереджали про загрозу ворожих атак із застосуванням балістичного озброєння в областях, де оголошено тривоги. Перед цим повідомлялося також про небезпеку ударів дронами на кшталт «Шахед».
«Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена тривога! Усі в укриття!», - попереджують Повітряні Сили України.
Нещодавно у Токмаку (Запорізька область), тимчасово підконтрольному російським окупантам, пролунала серія вибухів. Прилетіло 6 разів поспіль в стороні Молочанська, на околицях Токмака. Також у мережі повідомляється про ймовірну детонацію.
Також 19 червня у тимчасово окупованому Сімферополі вибухнув автомобіль із «помічником віцепрем’єра» Запорізької області Володимиром Єпіфановом. Окупаційний чиновник, а також його секретар та охоронець зазнали сильних опіків.
Зокрема вночі 19 червня на півночі тимчасово окупованого Криму пролунала серія вибухів, після чого чути звуки стрілянини з кулеметів. Пізніше були помічені вертольоти та пролунав звук стрілянини з кулеметів.
До слова, зранку 18 червня українські захисники вразили великий складу боєприпасів російських окупантів у селищі Рикове Херсонської області. Увечері того ж дня в мережі поширилися фото з місця влучання.
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