У Львові таємно пройшов форум російської опозиції

На форумі з'явилися представник Офісу президента та депутат Верховної Ради

У Львові 22-23 травня відбувся «Форум російської опозиції на підтримку України», про проведення якого не знала місцева влада. Мер Львова Андрій Садовий звернувся з цього приводу «у відповідні органи».

«Пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції. Учасники нібито Ходорковський, Каспаров, Фейгін, Шендерович та інші прізвища, мені не дуже відомі. Хто знає, це якийсь жарт?» – написав Андрій Садовий.

Інформацію про проведення форуму розмістив на Facebook-сторінці ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, якого пов'язують з діяльністю легіону «Свобода Росії».

«Львівський «Форум російської опозиції» пройшов на найвищому рівні. Було понад 40 учасників від провідних опозиційних об'єднань. У роботі взяли участь представники всіх трьох добровольчих батальйонів. Були також представники Офісу президента України та Верховної Ради. На форумі вирішили створити постійну організаційну структуру для підтримки силового опору», – заявив Ілля Пономарьов.

За словами Іллі Пономарьова, за підсумками форуму розробили «Львівську резолюцію». У ній йдеться про підтримку присутніми росіянами «формули миру», яку запропонував Володимир Зеленський, про необхідність зміни політичного режиму в Росії, завершення війни, повернення Україні окупованих територій та звільнення військовополонених.

Політолог Андрій Смолій повідомив, що радник Офісу президента Михайло Подоляк брав участь у форумі.

фото: Андрій Смолій/Telegram

Наразі в місцевій СБУ чи у Львівській ОВА ніяк не коментували про цей форум.

Депутат Олег Дунда, який був присутній на форумі написав, що форум російської опозиції може бути «лише у форматі форуму російського опору, збройного опору, все інше – на сміттєзвалище».

«Але збройний опір – це не лише боротьба з автоматом в руках у складі РДК, ЛСР та партизанських загонах. І в черговий раз повторю - всі представники російського опору і поневолених народів, у тому числі і російського, мають об’єднатись і боротись за себе. Допомагаючи собі, вони допоможуть і нам скоріше перемогти, знищити імперію та зберегти життя наших захисників», – написав Дунда.

Водночас очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтримав проведення подібних заходів, адже вони «наближають кінець режиму Путіна».