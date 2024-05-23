Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Львові таємно пройшов форум російської опозиції

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Львові таємно пройшов форум російської опозиції
Інформацію про проведення форуму розмістив ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов
фото: Ілля Пономарьов/Facebook

На форумі з'явилися представник Офісу президента та депутат Верховної Ради

У Львові 22-23 травня відбувся «Форум російської опозиції на підтримку України», про проведення якого не знала місцева влада. Мер Львова Андрій Садовий звернувся з цього приводу «у відповідні органи».

«Пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції. Учасники нібито Ходорковський, Каспаров, Фейгін, Шендерович та інші прізвища, мені не дуже відомі. Хто знає, це якийсь жарт?» – написав Андрій Садовий.

Інформацію про проведення форуму розмістив на Facebook-сторінці ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, якого пов'язують з діяльністю легіону «Свобода Росії».

«Львівський «Форум російської опозиції» пройшов на найвищому рівні. Було понад 40 учасників від провідних опозиційних об'єднань. У роботі взяли участь представники всіх трьох добровольчих батальйонів. Були також представники Офісу президента України та Верховної Ради. На форумі вирішили створити постійну організаційну структуру для підтримки силового опору», – заявив Ілля Пономарьов.

За словами Іллі Пономарьова, за підсумками форуму розробили «Львівську резолюцію». У ній йдеться про підтримку присутніми росіянами «формули миру», яку запропонував Володимир Зеленський, про необхідність зміни політичного режиму в Росії, завершення війни, повернення Україні окупованих територій та звільнення військовополонених.

Політолог Андрій Смолій повідомив, що радник Офісу президента Михайло Подоляк брав участь у форумі.

У Львові таємно пройшов форум російської опозиції фото 1
фото: Андрій Смолій/Telegram

Наразі в місцевій СБУ чи у Львівській ОВА ніяк не коментували про цей форум.

Депутат Олег Дунда, який був присутній на форумі написав, що форум російської опозиції може бути «лише у форматі форуму російського опору, збройного опору, все інше – на сміттєзвалище».

«Але збройний опір – це не лише боротьба з автоматом в руках у складі РДК, ЛСР та партизанських загонах. І в черговий раз повторю - всі представники російського опору і поневолених народів, у тому числі і російського, мають об’єднатись і боротись за себе. Допомагаючи собі, вони допоможуть і нам скоріше перемогти, знищити імперію та зберегти життя наших захисників», – написав Дунда.

Водночас очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтримав проведення подібних заходів, адже вони «наближають кінець режиму Путіна». 

Теги: депутат місцева влада Ілля Пономарьов радник Львів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна потребуватиме щонайменше 300 млрд грн до кінця поточного року
Україна планує підвищити податки задля фінансування армії – нардеп
Вчора, 18:12
Комісія вивчатиме облаштування фортифікацій на фронті та цільове використання коштів на їх будівництво
Нардепи пропонують створити тимчасову слідчу комісію щодо фортифікацій та дронів
22 травня, 09:57
Засуджені служитимуть виключно у спеціалізованих підрозділах військових частин
Скільки засуджених Україна може відправити на фронт? Влада назвала цифру
10 травня, 15:28
Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, але з огляду на матеріали справи, йдеться про народного депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка
Суд обрав запобіжний захід «слузі» Клочку
10 травня, 13:29
AASM Hammer – це комплект додаткового обладнання, який перетворює так звані «тупі» бомби на «розумні» кориговані
Стало відомо, які ракети запускатимуть із українських F-16
4 травня, 15:21
У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи
4 травня, 01:03
Обстріл Дергачів на Харківщині та підозра «слузі» Клочку. Головне за 2 травня
Обстріл Дергачів на Харківщині та підозра «слузі» Клочку. Головне за 2 травня
2 травня, 21:00
Петро Толочко помер у віці 86 років
Помер скандальний історик Толочко
28 квiтня, 18:42
Регіна Харченко стала новою виконувачкою обовʼязків міського голови Запоріжжя
У Запоріжжі обрано нового виконувача обов'язків мера
24 квiтня, 16:11

Події в Україні

Генштаб ЗСУ повідомив про «напружену ситуацію» на Покровському напрямку
Генштаб ЗСУ повідомив про «напружену ситуацію» на Покровському напрямку
У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи
У Львові таємно пройшов форум російської опозиції
У Львові таємно пройшов форум російської опозиції
Ураження «Циклона»: з’явилися супутникові знімки наслідків
Ураження «Циклона»: з’явилися супутникові знімки наслідків
Ракетний удар по Харкову, збиття російського Су-25. Головне за 23 травня
Ракетний удар по Харкову, збиття російського Су-25. Головне за 23 травня
Сили оборони збили російський Су-25
Сили оборони збили російський Су-25

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Туреччина знайшла, ким замінити українських туристів
36K
Прорив на Харківщині: хто винен? ДБР взялося за 28 командирів
13K
Путін подарував королю Бахрейну такий же подарунок, як і Кім Чен Ину
9676
«Газпром» може втратити останнього великого клієнта в ЄС
5447
Путін вигадав, як помститися США за конфіскацію російських активів
5286
Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч

Новини

Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
Вчора, 20:15
Експорт під час війни: бізнес назвав ключові проблеми
Вчора, 17:16
Заборона на переміщення транспорту створить величезне навантаження на бізнес – експерт
Вчора, 14:31
Звіт SCM: Ахметов спрямував 9 млрд грн на військові і гуманітарні цілі
Вчора, 13:52
Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43
Без темних кутків, бар’єрів та радянщини: у Києві презентували проєкт «шкіл майбутнього»
22 травня, 21:00

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua