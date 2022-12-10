В Україні погіршиться погода: оголошено штормове попередження

Через негоду в Україні оголосили І рівень небезпечності, жовтий

11 грудня в Україні очікуються сильні опади, ожеледь, ожеледиця та туман

У неділю, 11 грудня, в багатьох областях Україні очікується погіршення погоди. Синоптики Укргідрометцентру попереджають про сильні опади, ожеледицю на дорогах та туман.

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«11 грудня у Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях значні опади (мокрий сніг та дощ), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця», – йдеться у попередженні.

Також, за даними синоптиків, вночі та вранці у більшості північних та центральних областей буде туман. Видимість становитиме 200-500 метрів.

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За даними Укргідрометцентру, 11 грудня в західних областях очікується помірний дощ та мокрий сніг, у Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях - значні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура впродовж доби від +3° до -2°, на Закарпатті +2°...+7°.

На решті території вночі очікується невеликий, вдень помірний дощ; температура вночі 0°...+5°, вдень +6°...+11°; на півдні країни вночі +4°...+9°, вдень +10°...+15°.

Вітер буде переважно південно-східний, на заході північний, 7-12 м/с, вдень у південних, центральних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

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Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.