Негода скувала рух на західному кордоні Україні (фото)

Наразі найгірша ситуація на перетині кордону України з Польщею

Зима лютує на заході України. Мокрий сніг значно ускладнив рух як на сільських дорогах, так і на міжнародних трасах. Затори виникли і поблизу кордонів. Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

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Наразі найгірша ситуація на перетині кордону України з Польщею.

«Мостиська, в сторону кордону все стоїть. Спец техніка присутня, пробують справитися», – повідомив Зінкевич.

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До слова, у неділю, 11 грудня, у Львові продовжує вирувати негода. Налипання мокрого снігу та сильна ожеледиця вплинули на ситуацію в місті та наробили лиха.

Нагадаємо, у неділю, 11 грудня, в багатьох областях Україні очікується погіршення погоди. Синоптики Укргідрометцентру попереджають про сильні опади, ожеледицю на дорогах та туман.