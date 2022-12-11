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Негода скувала рух на західному кордоні Україні (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Негода скувала рух на західному кордоні Україні (фото)
фото: varta1

Наразі найгірша ситуація на перетині кордону України з Польщею

Зима лютує на заході України. Мокрий сніг значно ускладнив рух як на сільських дорогах, так і на міжнародних трасах. Затори виникли і поблизу кордонів. Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Наразі найгірша ситуація на перетині кордону України з Польщею.

Негода скувала рух на західному кордоні Україні (фото) фото 1

«Мостиська, в сторону кордону все стоїть. Спец техніка присутня, пробують справитися», – повідомив Зінкевич.

Негода скувала рух на західному кордоні Україні (фото) фото 2

До слова, у неділю, 11 грудня, у Львові продовжує вирувати негода. Налипання мокрого снігу та сильна ожеледиця вплинули на ситуацію в місті та наробили лиха.

Нагадаємо, у неділю, 11 грудня, в багатьох областях Україні очікується погіршення погоди. Синоптики Укргідрометцентру попереджають про сильні опади, ожеледицю на дорогах та туман.

Теги: депутат негода Львівщина

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