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У Львові вирує негода: повалені дерева, обледенілі дороги (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Львові вирує негода: повалені дерева, обледенілі дороги (фото)
зупинилися трамваї і тролейбуси
фото: «Варта 1»

Мешканців і водіїв просять залишатися в дома

Через мокрий сніг у Львові не курсують трамваї та тролейбуси. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

«Близько 6:00 ранку у Львові розпочався дощ, який при мінусовій температурі швидко перетворився на лід на трамвайній та тролейбусній електромережі.

Відтак на лінію змогли вийти лише частина трамваїв та тролейбусів, які зараз фактично не мають нагоди продовжити рух. 

Спрогнозувати відновлення руху станом на зараз важко. Аварійні бригади ЛКП «Львівелектротранс» працюють у посиленому режимі, щоб при найменшій нагоді відновити рух трамваїв та тролейбусів у місті», – пояснили у ЛКП «Львівелектротранс».

У Львівській міській раді попереджають, що через налипання мокрого снігу з дахів і дерев можуть падати мокрі брили снігу. Також станом на зараз зафіксовано падіння 18 дерев. Мерія Львова закликає усіх містян бути дуже обачними і не ходити близько до будинків, та дерев, а також прохання до водіїв приватного транспорту, за можливості, уникати поїздок, бо на дорогах ожеледиця.

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фото: «Варта 1»

«Погодні умови зараз дуже небезпечні – падає сніг і він перетворюється на лід. Відтак важкі брили мокрого льоду можуть падати з дахів і дерев. Також Через обледеніння маємо падіння дерев і великих гілок», – йдеться у повідомленні.

Так на вул. Панаса Мирного, 22а дерево впало і перегородило дорогу. Зараз там працюють комунальні служби Сихівської РА.

На вул. Винниця також впало дерево на проїзну дорогу, зараз його розкрижовують.

Також є падіння дерева на дорогу у м. Винники.

Нагадаємо, у неділю, 11 грудня, в багатьох областях Україні очікується погіршення погоди. Синоптики Укргідрометцентру попереджають про сильні опади, ожеледицю на дорогах та туман.

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