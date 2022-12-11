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Негода в Україні: «Укрзалізниця» повідомила про затримку поїздів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Негода в Україні: «Укрзалізниця» повідомила про затримку поїздів
Укрзалізниця попереджає про затримку поїздів через негоду
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Через непогоду в дорозі затримується дев'ять потягів

«Укрзалізниця» повідомила, що через непогоду знеструмлено декілька ділянок, тому дев'ять потягів курсують із затримкою. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Телеграмі.

«Зима лютує на заході України, у Польщі та Словаччині, відтак через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі маємо декілька затримок», – йдеться в повідомленні.

Затримуються потяги за такими напрямками:

  • №961 Кошице – Мукачево +1 год 35 хв;
  • №89 Київ – Перемишль +2 год 38 хв;
  • №45 Харків – Ужгород +2 год 47 хв;
  • №41 Дніпро – Трускавець +2 год 34 хв;
  • №23 Київ – Хелм +1 год 23 хв;
  • №93 Харків – Хелм +1 год 23 хв;
  • №3 Запоріжжя – Ужгород +1 год 20 хв;
  • №1 Харків – Івано-Франківськ +54 хв;
  • №85 Львів – Запоріжжя +46 хв.

В Укрзалізниці зазначили, що «резервні тепловози вже працюють, де це необхідно».

До слова, у неділю, 11 грудня, у Львові продовжує вирувати негода. Налипання мокрого снігу та сильна ожеледиця вплинули на ситуацію в місті та наробили лиха.

Нагадаємо, у неділю, 11 грудня, в багатьох областях Україні очікується погіршення погоди. Синоптики Укргідрометцентру попереджають про сильні опади, ожеледицю на дорогах та туман.

Теги: Дніпро Запоріжжя Львів негода Ужгород Укрзалізниця Харків

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