Негода в Україні: «Укрзалізниця» повідомила про затримку поїздів
Через непогоду в дорозі затримується дев'ять потягів
«Укрзалізниця» повідомила, що через непогоду знеструмлено декілька ділянок, тому дев'ять потягів курсують із затримкою. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Телеграмі.
«Зима лютує на заході України, у Польщі та Словаччині, відтак через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі маємо декілька затримок», – йдеться в повідомленні.
Затримуються потяги за такими напрямками:
- №961 Кошице – Мукачево +1 год 35 хв;
- №89 Київ – Перемишль +2 год 38 хв;
- №45 Харків – Ужгород +2 год 47 хв;
- №41 Дніпро – Трускавець +2 год 34 хв;
- №23 Київ – Хелм +1 год 23 хв;
- №93 Харків – Хелм +1 год 23 хв;
- №3 Запоріжжя – Ужгород +1 год 20 хв;
- №1 Харків – Івано-Франківськ +54 хв;
- №85 Львів – Запоріжжя +46 хв.
В Укрзалізниці зазначили, що «резервні тепловози вже працюють, де це необхідно».
До слова, у неділю, 11 грудня, у Львові продовжує вирувати негода. Налипання мокрого снігу та сильна ожеледиця вплинули на ситуацію в місті та наробили лиха.
Нагадаємо, у неділю, 11 грудня, в багатьох областях Україні очікується погіршення погоди. Синоптики Укргідрометцентру попереджають про сильні опади, ожеледицю на дорогах та туман.
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