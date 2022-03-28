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    Події в Україні

    Франція закликає врятувати жителів Маріуполя: це Нове Алеппо

    Рашисти стирають місто з лиця землі - Франція закликає врятувати жителів Маріуполя: це Нове Алеппо
    Рашисти стирають місто з лиця землі
    фото з відкритих джерел

    Маріуполь – це облогова війна, яку Росія веде вже місяць, зазначив глава МЗС Франції

    Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав врегулювати ситуацію у Маріуполі, порівнюючи ситуацію у місті зі знищенням сирійського Алеппо. Про це пише The Guardian.

    «Ви дуже добре бачите, що Маріуполь – це друге Алеппо», – сказав він на Дохійському форумі, маючи на увазі сирійське місто, яке було фактично зруйноване внаслідок бойових дій у жорстокій громадянській війні.

    За словами міністра, якщо Захід нічого не зробить для допомоги мирним жителям оточеного Маріуполя, то це буде «колективна провина».

    «Маріуполь – це облогова війна, яку Росія веде вже місяць. Військові облоги – це жахи війни, тому що цивільне населення вбивається, знищується. Страждання жахливі», — сказав очільник французького МЗС.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів російським ЗМІ про ситуацію в Маріуполі, який вже декілька тижнів перебуває у гуманітарній катастрофі через окупацію військових РФ.

    Раніше окупанти розбомбили завод «Азовсталь» (відео).

    Напередодні Зеленський звернувся до мешканців заблокованих і розбомблених міст (відео).

    Крім того, мер Маріуполя показав жахливий стан міста (фото).

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Франція Україна населення окупація #stoprussia
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    Франція закликає врятувати жителів Маріуполя: це Нове Алеппо