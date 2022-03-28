Франція закликає врятувати жителів Маріуполя: це Нове Алеппо

Маріуполь – це облогова війна, яку Росія веде вже місяць, зазначив глава МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав врегулювати ситуацію у Маріуполі, порівнюючи ситуацію у місті зі знищенням сирійського Алеппо. Про це пише The Guardian.

«Ви дуже добре бачите, що Маріуполь – це друге Алеппо», – сказав він на Дохійському форумі, маючи на увазі сирійське місто, яке було фактично зруйноване внаслідок бойових дій у жорстокій громадянській війні.

За словами міністра, якщо Захід нічого не зробить для допомоги мирним жителям оточеного Маріуполя, то це буде «колективна провина».

«Маріуполь – це облогова війна, яку Росія веде вже місяць. Військові облоги – це жахи війни, тому що цивільне населення вбивається, знищується. Страждання жахливі», — сказав очільник французького МЗС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів російським ЗМІ про ситуацію в Маріуполі, який вже декілька тижнів перебуває у гуманітарній катастрофі через окупацію військових РФ.

Раніше окупанти розбомбили завод «Азовсталь» (відео).

Напередодні Зеленський звернувся до мешканців заблокованих і розбомблених міст (відео).

Крім того, мер Маріуполя показав жахливий стан міста (фото).