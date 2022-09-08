У Маріуполі активізувався партизанських рух

Після кількох вибухів у місті рашисти стали поводитися обережніше

У тимчасово окупованому Маріуполі зростає рух опору під знаком української літери «Ї». Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

Зазначається, що партизанський рух ставить по місту свої мітки «Ї», нагадуючи окупантам та колаборантам, що відплата поряд. Після появи на вулицях численних символів та кількох вибухів у місті росіяни стали поводитися обережніше.

«Маріуполь. Опір. Короткий звіт за добу. Акція «Ї» перетворюється на страшний сон окупаційної влади. Літери з'являються не там, де шукають. А маріупольці замість того, щоб «стукати» – долучаються до малювання. І не тільки. Більше очей, більше вух, більше рук у місті. МраZота починає озиратися по-справжньому», – пише Андрющенко.

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Раніше повідомлялося, що рашисти збираються провести в тимчасово окупованому Маріуполі «мобілізацію».

Нагадаємо, триває 197-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.