Учителі з Маріуполя встановили на Говерлі незвичний рекорд

Прапор має розмір 25 на 18 метрів та вагу 28 кг

Педагоги з допомогою повітряного змія підняли на вершині найбільший прапор України

До Дня Незалежності України вчителі з Маріуполя здійснили сходження на гори Хом’як і Говерлу. На останній встановили рекорд – з допомогою повітряного змія підняли на вершині найбільший прапор України. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

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Вчителька Ольга Чичера приєдналася до ініціативи військового Євгена Луцака піднятися на найвищу гору України.

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Власноруч вона пошила прапор розміром 25 на 18 метрів, з вагою 28 кг.

«Щодня, протягом 2,5 тижнів, я шила по 5 годин. Прапор був величезний, тож майже 3 години ми намагалися його підняти на вершину гори», – розповідає вона.

Водночас Наталя Семенко, вчителька Ірпінського ліцею, піднялася на гору Хом’як. Щоб встановити прапор України на вершині, вона подолала 9 км.

Нагадаємо, з нагоди Дня Державного Прапора України, 32-ї річниці Незалежності України та Дня української громади в Бразилії монумент Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро засяяв синьо-жовтими кольорами.