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Учителі з Маріуполя встановили на Говерлі незвичний рекорд

Надія Карбунар
glavcom.ua
Учителі з Маріуполя встановили на Говерлі незвичний рекорд
Прапор має розмір 25 на 18 метрів та вагу 28 кг
фото: Маріупольська міська рада/Telegram

Педагоги з допомогою повітряного змія підняли на вершині найбільший прапор України

До Дня Незалежності України вчителі з Маріуполя здійснили сходження на гори Хом’як і Говерлу. На останній встановили рекорд – з допомогою повітряного змія підняли на вершині найбільший прапор України. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Вчителька Ольга Чичера приєдналася до ініціативи військового Євгена Луцака піднятися на найвищу гору України.

Учителі з Маріуполя встановили на Говерлі незвичний рекорд фото 1

Власноруч вона пошила прапор розміром 25 на 18 метрів, з вагою 28 кг.

Учителі з Маріуполя встановили на Говерлі незвичний рекорд фото 2

«Щодня, протягом 2,5 тижнів, я шила по 5 годин. Прапор був величезний, тож майже 3 години ми намагалися його підняти на вершину гори», – розповідає вона.

Учителі з Маріуполя встановили на Говерлі незвичний рекорд фото 3

Водночас Наталя Семенко, вчителька Ірпінського ліцею, піднялася на гору Хом’як. Щоб встановити прапор України на вершині, вона подолала 9 км.

Учителі з Маріуполя встановили на Говерлі незвичний рекорд фото 4

Нагадаємо, з нагоди Дня Державного Прапора України, 32-ї річниці Незалежності України та Дня української громади в Бразилії монумент Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро засяяв синьо-жовтими кольорами.

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